Stermina la famiglia durante l’eclissi di sole: “E’ l’apocalisse”/ Uccide il marito e la figlia di 9 mesi

Una donna ha sterminato la famiglia durante la recente eclissi totale di sole che si è tenuta lo scorso 8 aprile, visibile negli Stati Uniti. Come riferisce RaiNews, la protagonista di questa storia macabra e assurda è l’astrologa americana Ayoka, nome d’arte di Danielle Johnson, 34enne influencer originaria di Los Angeles. Prima dell’eclissi aveva messo in guardia i suoi follower circa i possibili effetti devastanti dell’evento, e attraverso la propria pagina X, ex Twitter, aveva scritto: “Svegliatevi, l’apocalisse è arrivata. E’ arrivato il momento in cui devi decidere in cosa credere e in cosa no. Se credi che un nuovo mondo è possibile, ritwitta ora”.

Peste suina a Parma, esportazione del prosciutto a rischio/ Produttori in allerta: “La paura è tanta”

Un post che è stato seguitissimo, visto che ha avuto più di undici milioni di visualizzazioni, ma la maggior parte delle interazione risale alle ultime ore, dopo che la stessa donna ha deciso di ammazzare la propria famiglia. L’astrologa ha infatti colpito a morte il fidanzato con un coltello, dopo di che ha spinto i suoi figli piccoli dalla sua Porsche in corsa, per poi schiantarsi contro un albero e morendo sul colpo. L’episodio si è verificato proprio lo scorso 8 aprile, in concomitanza con l’eclissi totale di sole, nella contea di Los Angeles, un episodio choc che è stato raccontato in queste ore anche dalla stampa italiana.

Charles Leclerc, presentato il suo gelato LEC/ Nuovo barattolino nei supermercati con calorie ridotte

STERMINA LA FAMIGLIA DURANTE L’ECLISSI DI SOLE: “E’ L’APOCALISSE”. ECCO COSA È SUCCESSO

Come si legge ancora, durante la notte fra domenica e lundì Johnson aveva litigato con il suo compagno, Jaelen Allen Chaney, uccidendolo a coltellate. La donna era quindi salita in macchina assieme alla figlia di 9 anni e all’altro bimbo neonato di soli 8 mesi.

Aveva quindi accelerato fino a 150 chilometri all’ora dopo di che aveva gettato la figlia fuori dall’auto, che nel contempo stava tenendo in braccio il fratellino. L’astrologa si è quindi schiantata poco dopo, nei pressi di Redondo Beach. La figlia di 9 anni è stata ricoverata in gravi condizioni ma sopravviverà, mentre il piccolo di 9 mesi è purtroppo deceduto a causa dei gravi traumi subiti dopo il lancio dall’auto in corsa.

Australia, attacco in centro commerciale Sydney/ “Diverse persone uccise a coltellate, anche un neonato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA