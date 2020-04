Steve Cash, morto youtuber che faceva ‘parlare’ i gatti/ “Suicidio: colpo di pistola”

Pubblicità

Lutto nel mondo di YouTube: Steven Cash, star del web, è morto nei giorni scorsi all’età di 40 anni. A darne il triste annuncio lo scorso venerdì è stata la moglie Celia DeCosta Cash attraverso la sua pagina social annunciato che “si è suicidato”. Un doppio dramma, dunque, come riferisce TMZ che per primo ha riportato la notizia della sua morte spiegando che si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa a Nampa, nello stato dell’Idaho, negli Stati Uniti. La star di YouTube era seguito da oltre due milioni di followers grazie al canale “Talking Kitty Cat” in cui pubblicava video delle sue conversazioni con il gatto Sylvester, poi seguite da altri video con protagonisti altri mici e cui si rivolgeva come se fossero persone, immaginando le loro risposte. La moglie ha scritto su Facebook un post drammatico con il quale ha confermato la morte per suicidio di Steve, scrivendo: “È così difficile. Non so nemmeno cosa dire, o per questo, cosa fare. Ho appena perso il mio migliore amico, la mia spalla, il mio amante, il mio mentore, il mio tutto assoluto, questa mattina. Sono così triste, mio marito Steve Cash si è tolto la vita stamattina. Mi fa così male condividerlo. Vi prego di capire, date alla famiglia tempo di metabolizzare, ma sappiate che Steve non soffre più”.

Pubblicità

STEVE CASH, MORTO YOUTUBER: DISTURBO BIPOLARE E DEPRESSIONE

Le parole della moglie di Steve Cash fanno riferimento al disturbo mentale del quale lo YouTuber soffriva e di cui aveva parlato lo scorso anno pubblicamente, condividendo la diagnosi di disordine bipolare con i suoi follower. Disturbo che si era poi aggravato sempre di più fino a farlo sprofondare nel dramma della depressione. Anche per questo il suo ultimo video pubblicato risale allo scorso dicembre. Uno dei suoi video più celebri su YouTube è “Bad! Bad! Bad!”, il quale aveva raggiunto oltre 17 milioni di visualizzazioni. Il suo successo era iniziato nel 2007, quando diede vita al suo canale YouTube diventando poco alla volta popolare. Il suo canale aveva ottenuto oltre 770 milioni di visualizzazioni grazie alla particolarità dei filmati nei quali oltre a Steve erano protagonisti anche i gatti e le loro conversazioni esilaranti. La depressione sarebbe alla base della immane decisione di togliersi la vita lasciando il popolo del web sgomento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA