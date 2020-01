Steve e Danika Mori,/ “Nei video tutto vero tra noi, sono multiorgasmica”

Steve e Danika Mori, formano la coppia rivelazione del porno italiano. I due gestiscono tutto direttamente, dal marketing ai social e, nonostante il successo, continuano a condurre una vita normale. Siciliani, rivelano che tutto ciò che accade nei loro video che, finora hanno raggiunto un miliardo di visualizzazione, è vero. Nessuna finzione tra Steve e Danika che regalano ai fans i momenti di passione che vivono tra le mura domestiche. “Abbiamo più di un miliardo di visualizzazioni sul web, finora abbiamo guadagnato più di 500mila dollari”, hanno raccontato ai microfoni del programma radiofonico La Zanzara. Trent’anni, siciliani, sono considerati gli itnerpreti più innovativi dei video a luci rosse. Finora, hanno sempre registrato video di coppia, ma ai microfoni de La Zanzara rivelano di aver deciso di coinvolgere anche un’altra coppia. “Fino a qualche mese fa da soli, poi abbiamo incontrato una coppia di persone, nostri amici, che avevamo conosciuto già da tempo. Ci siamo trovati bene, abbiamo fatto qualche contenuto insieme. C’è stata una relazione a quattro per diversi mesi. Abbiamo girato qualcosa, però è disponibile per i nostri fans in abbonamento“, ha spiegato Danika.

STEVE E DANIKA MORI: “NESSUNA FINZIONE TRA NOI”

Steve e Danika Mori, nei video che stanno sposalando sul web, non seguono alcuna trama. Tutto ciò che i fans guardano è totalmente naturale e frutto della passione che c’è tra i due che si sono conosciuti quando erano giovanissimi. “La videocamera crea un certo distacco. Tutto ciò che si vede nei video, siamo noi nella nostra piena intimità senza trama, è tutto naturale. Non è come avere un microfono putato davanti al viso, telecamere, etc…”, spiega Steve a La Zanzara. Quella di Steve e Danika è una scelta condivisa, ma non ben vista in famiglia. “Non ci odiano, ci vogliono bene, stiamo in contatto. Ma per una ragazza in famiglia è difficile. L’argomento di quello che faccio nella mia vita è tabù”, confessa Danika convinta, comunque, di aver intrapreso la strada giusta.

