Steve LaChance affonda Alessandra Celentano?/ “Certe persone non dovrebbero insegnare”

Steve LaChance, la stoccata dell’ex prof di Amici ad Alessandra Celentano

Il comportamento e le durissime critiche di Alessandra Celentano nei confronti di Dario Schirone, allievo di Amici 21 e ultimo eliminato nella gara del serale, hanno sollevato un vero polverone. In molti si sono schierati dalla parte del ballerino, difendendo le sue doti e il suo talento a dispetto delle critiche mosse dalla Celentano. Ultimo ad esporre il suo pensiero sull’argomento è stato un ex professore di Amici ben noto al pubblico del talent: Steve LaChance.

Pur non facendo il nome della Celentano, il celebre coreografo si è chiaramente riferito alla questione, criticando in modo aspro l’atteggiamento dell’ex collega con una serie di post pubblicati su Instagram. Nel primo scrive: “Essere insegnante è una passione che crea danzatori. Formare ballerini dando loro le proprie conoscenze e facendo lavorare i ragazzi in modo sereno e tranquillo non è da tutti ‘purtroppo’… Coreografare con danzatori già formati è facile! La danza è disciplina ma anche amore. Poi in un momento così difficile bisognerebbe dare tanta serenità e tranquillità.”

Steve LaChance contro Alessandra Celentano

In un altro post, Steve LaChance prosegue il suo attacco, scrivendo: “E insisto. Certe persone non devono insegnare ai giovani in crescita! Che dispiacere vedendo certe situazioni!!! Comunque e ovunque viva la danza!” Infine, citando William A. Ward, lancia un’ultima stoccata che sembra proprio essere indirizzata alla maestra Celentano: “L’insegnante mediocre parla. Il buon insegnate spiega. L’insegnante superiore dimostra. Il grande maestro ispira”.













