Steve Lukather “Non ci saranno altri dischi dei Toto”/ “La vita cambia, mi spiace”

Steve Lukather, fondatore e leader dei Toto, ha recentemente spiegato che l’album “Old Is New” uscito nel 2019 è da considerare l’ultimo. Lo ha detto durante un’intervista rilasciata a Misplaced Straws: “Potrà capitare che io e Joseph Williams (il cantante) faremo dischi solisti con l’aiuto di qualcuno dei ragazzi del gruppo. Succederà che ci vedrete in concerto come Toto. Abbiamo un pubblico, pagheremo quelli che ci hanno fatto causa e andremo avanti”.

Benjamin Mascolo debutta nella moda con Penguin Industry/ Brand per salvare ambiente

Con questa ultima allusione, Steve Lukather fa riferimento alla vertenza che risale al 2018, quando Susan Porcaro (vedova del batterista Jeff) citò in giudizio il chitarrista e il cofondatore David Paich accusandoli di non aver riconosciuto pienamente gli interessi del compianto marito. Il fatto costò ai Toto oltre un milione in spese legali, e ruppe definitivamente la relazione tra Lukather e le famiglie dei due fratelli ed ex compagni di gruppo Jeff e Steve Porcaro.

J-Ax: "Mio figlio preso in giro per capelli lunghi"/ "Gli ho detto di non ascoltare"

Steve Lukather: “Come in un divorzio devi ricominciare”

Il chitarrista Steve Lukather è l’unico componente dei Toto ad avere suonato in tutte le esibizioni tenute, nel 1989 che ha pubblicato il suo primo album da solista rimanendo comunque all’interno del gruppo. Essendo anche un ottimo produttore, compositore, arrangiatore, songwriter e cantante, durante la sua carriera ha collaborato con Michael Jackson, Elton John, Eric Clapton, Barbra Streisand, Lionel Richie e tantissimi altri grandi nomi della musica.

Nel corso dell’intervista, Steve Lukather ha anche raccontando di aver avuto alti e bassi e di aver preso ‘un mucchio di sberle’: “Posso prenderne altre. Ma è tutto ok, certe cose me le sono lasciate alle spalle, ho lasciato perdere. Pace e amore per tutti. Non mi porto dietro nessun rancore, davvero. Sono più come ‘Ok, la vita cambia, mi spiace‘. Ci sono cose che mi hanno anche spezzato il cuore, ma è come dopo un divorzio: devi rimetterti in sella e ricominciare. E questo è quello che vogliamo fare”.

LETTURE/ Bach, quando la fede si fa musica e attraversa (indenne) il tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA