Steve Rogers peggior supereroe Avengers/ Sondaggio ‘sciocca’ fan Marvel: “Non è vero”

Secondo un recente sondaggio pubblicato su Twitter il personaggio della Marvel, Steve Rogers, più conosciuto come Capitan America e membro dei mitici Avengers, è stato scelto come il peggior supereroe del gruppo. Il sondaggio è stato realizzato sullo stesso social americano, e nel giro di poche ore è divenuto virale ed in tendenza. Numerosi coloro che hanno commentato il risultato, dicendosi non d’accordo con la scelta di indicare Steve Rogers peggior eroe Avengers, come ad esempio questo utente che cinguetta: “1000 post su Steve Rogers. 0 post che cercano di spiegare in modo serio perché non è il peggiore Avengers come qualcuno dice. Molto a cui pensare”.

Un altro invece scrive: “Ban definitivo per chi non lo ama. Steve Rogers non è per tutti, ora è chiaro”. E ancora: “Pensavo di aver letto di tutto ma addirittura che Steve è il peggiore mi mancava vi giuro”. C’è chi la mette sul sentimentalismo: “Un uomo che ha dato amore per la tutta la vita, anche quando amore non c’era. non ve lo meriterete mai”.

STEVE ROGERS PEGGIOR SUPEREROE AVENGERS: I FAN LO DIFENDONO

Ma i tweet in difesa di Steve Rogers non finiscono qui, con un altro utente che ha proseguito nella difesa dell’eroe patriottico: “Il fatto che il primo Vendicatore sia il personaggio meno amato, nonostante sia l’unico che incarni alla perfezione il termine di “supereroe”, dimostra come seguiate Avengers solo per moda”. Insomma, una vera e propria guerra digitale quella che si è verificata nelle ultime ore, con Steve Rogers che è stato in parte difeso a spada tratta, e in parte invece bocciato. Difficile comunque capire il perchè di questa bocciatura, tenendo conto che Captain America è sempre stato per certi versi un eroe molto umano, a cominciare dalla sua storia, arruolatosi magrolino e senza grosse speranze nell’esercito statunitense durante la seconda guerra mondiale, poi divenuto “Cap” grazie ad un programma speciale della marina. Tra l’altro anche a livello di incassi il film è stato particolarmente apprezzato, più di 370 milioni di dollari, anche se lontano anni luce dai 2.7 miliardi incassati nel 2019 da Endgame.

