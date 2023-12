Steven Basalari, incidente a Miami/ “Sono vivo per miracolo, ci siamo schiantati contro un palo della luce”

Steven Basalari vittima di un incidente: “Siamo miracolati”

Momenti di terrore per Steven Basalari rimasto coinvolto di un incidente autostradale a Miami. L’influencer, che conta milioni di follower su Instagram e Tik Tok, ha raccontato l’accaduto in cui per fortuna è rimasto illeso: “Sono a Miami vivo per miracolo. Abbiamo fatto un incidente in autostrada e ci siamo ritrovati schiantati contro un palo della luce 4 corsie opposte”.

E ancora: “Eravamo in cinque. L’autista di Uber sotto shock con qualche ferita, io ed un mio amico illesi. Mentre 2 nostre amiche sono ferite e dovranno operarsi per fratture a gambe e braccia ma non sono in gravi condizioni. Ci ha salvato la vita il fatto che l’auto fosse un modello enorme americano, con qualsiasi altra macchina non avremmo potuto raccontarlo. Nonostante le nostre amiche dovranno subire degli interventi, siamo stati tutti miracolati” ha raccontato Steven, prima di lanciare un forte messaggio ai giovani.

Steven Basalari l’appello ai giovani: “Date valore alle cose importanti”

L’influencer, dopo aver raccontato l’incidente a Miami, ha voluto appellarsi ai giovani per lanciare un messaggio molto importante: “Queste sono le cose che davvero ci fanno riflettere su quanto sia preziosa la vita. Stavamo ridendo e scherzando e due minuti dopo poteva essere tutto finito. Per sempre. Date valore alle cose davvero importanti e godetevi ogni singolo attimo“.

Durante l’estate Basalari era stato vittima di un’altra brutta esperienza. L’influencer e la sua compagna Roberta Carluccio sono stati rapinati mentre erano in vacanza a Mykonos: “Per fortuna Roberta era armata” raccontava Basalari mostrando le immagini della camera completamente devastata dai ladri: “Questo è un video che non avrei mai voluto fare”.

