Steven Basalari nuovo concorrente di Pechino Express: arriva la grande avventura

Tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express troveremo anche Steven Basalari, il noto imprenditore sarà di scena nel format condotto da Costantino della Gherardesca e che vedremo nei prossimi mesi in onda sui canali Sky. Per Steven Basalari si tratta di un’opportunità importante per farsi conoscere anche da quel pubblico che fino ad oggi non ha avuto troppo modo di ascoltare la sua storia. Basalari è un imprenditore molto noto ai più giovani e che spopola su TikTok, un ragazzo dal cuore buono che ha dato grandi possibilità a dei piccoli imprenditori dopo averne notato il potenziale, fino a farli diventare delle icone social. Basti pensare al fenomeno di Donato di Con mollica o senza, la salumeria che negli ultimi anni ha iniziato a spopolare e dopo la prima apertura a Napoli si è arrivato ad altri locali sparsi per lo Stivale.

A lanciare la nuova anticipazione è stato Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice del settimanale Chi, che ha rivelato un altro nome destinato a far parlare, proprio quello dell’influencer Steven Basalari. Vedremo come si cimenterà in questa nuova avventura che sicuramente porterà in dote dei colpi di scena.

Steven Basalari a Pechino Express: la sua reazione

Per Steven Basalari molto presto dunque prenderà il via l’esperienza a Pechino Express, con il magazine Chi che ha riportato anche alcune dichiarazioni del proprietario di Con mollica o senza, rivelando come il recente periodo non fosse stato dei migliori per lui: “Ero stanco di fingere, l’apparenza è solo copertina”. Steven Basalari andrà ad aggiungersi al resto della squadra, in attesa di capire chi sarà il suo compagno di viaggio in questa speciale prima volta:

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

e Le modelle argentine Candelaria e Camila Solórzano

e I rapper Dani Faiv e Tony 2Milli

e Chanel Totti (figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi) con l’amico Filippo Laurino

(figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi) con l’amico La cantante e conduttrice Jo Squillo con la modella e DJ Michelle Masullo

