Steven Zhang: “Inter, nessun problemi sui rinnovi”/ “Per lo stadio sarà una questione lunga” (25 aprile 2024)

STEVEN ZHANG FIDUCIOSO SUI RINNOVI DI CONTRATTO DELL’INTER, MENO SULLO STADIO

Steven Zhang a tutto campo pochi giorni dopo la vittoria dello scudetto e il presidente dell’Inter ha rilasciato una dichiarazione particolarmente interessante circa il futuro dei big nerazzurri: “Non dovrebbero esserci problemi coi rinnovi, non sarà una cosa nell’immediato ma richiederà un iter”. Senza fretta per gli annunci, anche perché non c’è nessun nome di spicco che sia già a ridosso della scadenza di contratto, ma l’ossatura della squadra di Simone Inzaghi dovrebbe rimanere intatta anche in futuro, per puntare a nuove vittorie.

Il presidente Steven Zhang ha parlato con l’opinionista cinese Liu Teng su TikTok, ecco allora che una domanda ha riguardato anche la possibilità di portare un calciatore cinese all’Inter ma “al momento non ci sono giocatori adatti. Ho pensato spesso a questa possibilità ma la priorità è creare una rosa all’altezza”, ha risposto in merito Steven Zhang. I tempi lunghi che preoccupano il presidente nerazzurro non sono però quelli dei rinnovi, bensì quelli del tormentone del nuovo stadio (o dei nuovi stadi) di Milano, una tematica sulla quale Zhang ha riposto così: “In Italia il problema è complicato, rischia di essere una questione lunga”.

STEVEN ZHANG: UN DOCUMENTARIO SULLO SCUDETTO DELL’INTER E IL VALORE DI JAVIER ZANETTI

Steven Zhang è naturalmente felicissimo per la certezza dello scudetto dell’Inter, tanto da annunciare che “faremo sicuramente un documentario sulla vittoria del campionato, magari sotto forma di video e registrazioni conservate piuttosto che in modo narrativo”. Curioso il racconto sul rapporto con i propri giocatori: “Abbiamo un’età relativamente simile, molte persone in Italia al mio arrivo a 24 anni pensavano fossi un bambino. Lo leggo negli occhi della gente che si chiede: questo è il presidente dell’Inter? In merito ai calciatori nerazzurri penso siano i migliori e quelli che lavorano più duramente. Gente seria che dopo l’allenamento torna a casa, presta attenzione al cibo e alla propria famiglia”.

Parole di elogio quindi per i giocatori nerazzurri e la loro capacità di prestare attenzione agli aspetti personali e poi un ringraziamento speciale alla figura che in società è sicuramente il tramite con i calciatori e con la fedeltà all’Inter, cioè Javier Zanetti: “Un modello per tutti, ha un atteggiamento molto professionale, non beve mai ed è autodisciplinato. Nel club tutti vanno d’accordo tra loro”. Steven Zhang ha poi svelato che “prima di Inter Udinese 2016, quando mi presentai a San Siro con la delegazione di Suning, non avevo ancora visto una partita di calcio dal vivo”, e una simpatia per la Nazionale argentina, sua seconda squadra preferita dopo l’Inter. Sarà felice il capitano Lautaro Martinez…











