Steven Zhang sarà processato anche in Italia/ A rischio le azioni dell’Inter

Steven Zhang, dirigente sportivo dell’Inter, è sempre più schiacciato dai debiti che, a loro volta, pesano anche sulle casse del club sportivo. Attualmente sottoposto ad un processo in Cina, mosso da sei creditori che chiedono la restituzione di un prestito dal valore di 255 milioni di dollari (pari a 250 milioni di euro), potrebbe presto finire anche davanti al tribunale di Milano nella sua sezione specializzata nelle Imprese. Ad Hong Kong Steven Zhang è già stato giudicato colpevole e se il processo italiano avesse lo stesso esito, i suoi debiti potrebbero finire per pesare anche sulle tasche dell’Inter.

Steven Zhang e il debito da 255 milioni

Insomma, per Steven Zhang e per l’Inter sembra che la situazione sia destinata ad aggravarsi nell’immediato futuro. A settembre, infatti, l’imprenditore cinese non aveva presentato in tempo il ricorso sulla sentenza del tribunale di Hong Kong, dando di fatto il via alla disposizione di recupero dei 255 milioni di dollari. Questi gli erano stati prestati al numero uno dell’Inter da sei creditori e della Cina Construction Bank che ora vogliono rimettere mano ai loro fondi, mai restituiti.

Al fine di recuperare gli ingenti fondi da Steven Zhang, il tribunale di Hong Kong ha anche aperto all’idea di aggredire i suoi asset ed averi italiani, tra cui le azioni dell’Inter. Inoltre, quelle azioni sono state già congelate preventivamente e date in pegno al fondo Oaktree per via di un altro prestito, questa volta dal valore di 275milioni di dollari, che dovrebbe scadere nel 2024. Appare incentro il destino economico di Steven Zhang e dell’Inter, attorno alla quale si sono concentrate ultimamente le mire di almeno tre investitori interessati all’acquisto delle azioni del club sportivo. Si tratterebbe, riporta CalcioMercato, del fondo del Bahrein Investcorp (già proprietario del Leeds), di Andrea Radrizzani (che prima dovrebbe, però, liquidare le sue quote del club inglese) e di un fondo statunitense tra cui figura Jamie Binan (uno dei proprietari della squadra NBA dei Milwaukee Bucks).

