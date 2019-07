Stevie Wonder, trapianto di rene/ Video annuncio “Tre concerti prima dell’intervento”

Stevie Wonder ha spiazzato tutti i suoi fan con un comunicato choc durante un live londinese: nei prossimi mesi si prenderà una pausa dalle esibizioni dal vivo per sottoporsi a un trapianto di rene. A diffondere l’annuncio è stata proprio la leggenda della musica, che ha approfittato del concerto al British Summer Time nell’Hyde Park di Londra per mettere a tacere tutti i rumors sul suo stato di salute. Nei mesi scorsi, infatti, sono state diffuse alcune voci su una sua presunta malattia, voci che il cantante ha voluto arginare con un annuncio chiarificatore. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dalla star dopo essersi esibita sulle note del suo “Superstition”: “Farò ancora tre concerti e poi una pausa – ha annunciato il cantante – Dovrò subire un intervento chirurgico. Mi verrà trapiantato un rene alla fine del prossimo mese di settembre”. Acclamato da una folla commossa, Wonder ha inoltre svelato di aver già trovato un donatore e che attualmente, nonostante necessiti di un intervento, gode di buona salute.

“Non date retta alle voci che sentite”

È con un lungo applauso che il pubblico londinese ha reagito alla dichiarazione choc di Stevie Wonder. Il cantante, che ha ammesso di doversi sottoporre a un trapianto di rene, ha condiviso la notizia per rassicurare i suoi fan, già preoccupati a causa di una serie di rumors sul suo stato di salute: “Sono venuto qui per testimoniarvi il mio amore e ringraziarvi del vostro – ha detto l’artista secondo quanto si legge su Corriere.it – Non date retta alle voci che sentite. Sto bene”. La Detroit Free Press, lo scorso mercoledì, ha reso noto che Stevie Wonder avrebbe combattuto contro un problema di salute “serio ma gestibile” e, per questo motivo, nel corso della tournée all’estero, avrebbe portato con sé un’equipe medica. Stevie Wonder, oggi 69 enne, è considerato una leggenda della musica. Nel corso della sua straordinaria carriera ha vinto ben 25 Grammy e con la sua musica, che ha totalizzato vendite da record, ha influenzato profondamente il pop moderno.

Il video dell’annuncio

The moment, this evening at Hyde Park, Stevie Wonder told us why he would be taking a break from performing….





