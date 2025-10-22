Il Segretario Esecutivo della Convenzione quadro sul clima Simon Stiell esorta i paesi ricchi a essere più solidali per contenere gli eventi meteo estremi

Con l’avvicinarsi dell’ormai imminente COP30 organizzata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario Esecutivo della Convenzione quadro sul clima Simon Stiell è tornato a esortare i paesi membri dell’ONU ad agire il più rapidamente possibile per contenere gli effetti del cambiamento climatico che minacciano – e minacceranno sempre di più – le economie mondiali e la tenuta dell’intero sistema economico.

Prima di arrivare alle parole di Stiell, vale la pena ricordare che la COP30 si terrà tra il 10 e il 21 novembre nella città brasiliana di Belém e sarà l’occasione per ridiscutere e riaffermare gli impegni dei membri dell’ONU per contenere il cambiamento climatico: l’evento sarà particolarmente importante perché è stato organizzato in occasione del decimo anniversario della firma degli ormai noti accordi climatici di Parigi.

Non solo, perché – e l’ha ricordato anche lo stesso Stiell – i protagonisti della COP30 saranno nuovamente i paesi del “Sud globale”, al centro di complesse trasformazioni climatiche che richiedono una ferma solidarietà da parte dei paesi più ricchi: lo scorso anno proprio al Sud globale si era deciso di stanziare 300 miliardi di dollari annuali fino al 2035 e quest’anno sarà il momento di riaffermare – e possibilmente potenziare – questo impegno.

L’allarme di Simon Stiell: “Gli eventi climatici estremi rischiano di compromettere le catene di approvvigionamento globali”

Tornando a noi, in un breve discorso pubblico Simon Stiell è tornato proprio a esortare i paesi dell’ONU ad agire il più rapidamente possibile per contrastare il cambiamento climatico, precisando che nonostante siano stati fatti “progressi concreti” fino a questo momento, la lentezza dei paesi e degli investitori rischia di trasformarsi in un vero e proprio problema e di compromettere gli impegni assunti dai paesi delle Nazioni Unite.

In particolare, secondo Stiell la COP30 sarà un “test chiave” per la “solidarietà globale” tra i paesi più ricchi e quelli più poveri che maggiormente sopportano gli effetti del cambiamento climatico: gli eventi meteorologici estremi, infatti, secondo Stiell stanno diventando sempre più “intensi e disomogenei”e spetta proprio ai paesi agiati aiutare quelli in difficoltà per evitare che siccità, inondazioni e incendi compromettano le “catene di approvvigionamento globali”.