Sting, chi è: leader dei Police, è stato citato in giudizio dai suoi ex compagni per questioni economiche. Nella vita due mogli e sei figli

Nato a Wallsend, nel Regno Unito, nel 1951, Sting ha ottenuto il successo straordinario che ha avuto nella sua vita con i The Police, band della quale ha fatto parte dal 1977 al 1984, fino allo scioglimento. Da quel momento in poi ha avviato una proficua attività da cantante solista, affiancando alla carriera da musicista anche quella di attore, ottenendo straordinari successi in entrambe. Come artista, Sting ha venduto oltre 100 milioni di dischi tra la sua carriera con i The Police che come solista, vincendo anche 17 Grammy Awards.

A proposito della carriera musicale di Sting, solo poco tempo fa il cantante è stato citato in giudizio dagli ex Police per milioni di sterline di royalties perse. Come riportano i media inglesi, la battaglia legale tra il frontman e gli ex componenti della band è finita all’Alta Corte di Londra: come imputati figurano proprio Sting e la sua società, la Magnetic Publishing Limited. Tra i The Police e Sting ci sono stati anni ed anni di liti e controversie: a quanto pare, infatti, per diversi singoli, tra i quali Every breath you take, i diritti sarebbero stati riconosciuti solamente a Sting e non a Summers e Copeland, che hanno dunque deciso di citare in giudizio l’artista.

Mogli di Sting: l’amore con Trudie Styler

Sting è stato sposato due volte. La prima, dal 1976 al 1984, durante gli anni dei The Police, è stato legato a Frances Tomelty. Qualche anno dopo il divorzio si è legato a Trudie Styler, la donna che tutt’ora è al suo fianco. “La ammiro molto e sono orgoglioso di lei” ha raccontato il cantante parlando della moglie, una produttrice cinematografica molto stimata, che in carriera ha lavorato a lungo con la BBC e non soltanto. Dai suoi matrimoni sono nati ben sei figli.