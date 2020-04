Sting/ Video, un messaggio di speranza per l’Italia e per tutto il mondo

Pubblicità

Sting, eterno leader dei Police, ci ha regalato in questi giorni molte apparizioni in tv e sui social. Enorme eco mediatica ha avuto il suo video nostalgico dedicato all’Italia. Parte tutto dalla lettera che gli chiedeva di condividere con tutta la comunità un messaggio di speranza e di vicinanza, in questo momento così tragico a livello internazionale. La lettera era stata inviata all’artista dalla sindaca di Figline Valdarno in provincia di Firenze, Giulia Mugnai. L’ex leader dei Police è proprietario, in questo comune toscano, di una tenuta agricola, presto dovrebbe esserci la cerimonia per la sua cittadinanza onoraria. Il suo grido di mancanza per l’Italia, Sting lo ha affidato ad un video-messaggio, tutto in italiano, dove il cantante ha spiegato di essere al sicuro in Inghilterra, da dove segue con apprensione la cronaca italiana e internazionale sulla pandemia da Covid-19. Ha dato voce alla sua nostalgia e a quella di chi come lui nel mondo non può abbracciare i propri cari, eseguendo a conclusione del video The Empty Chair, accompagnandosi, evidentemente solo con la chitarra. Una canzone che già nel titolo, appunto La sedia vuota, parla delle persone care che per qualche ragione mancano e così lasciano una sedia vuota accanto al tavolo. Attraverso il gioco questa volta è stato veicolato un messaggio impostante per gli eventi attuali e questo ha reso lo sketch un piccolo cult già in poche ore.

Pubblicità

Sting, “Don’t stand so close to me” dei Police

Sting non ha mancato di esibirsi anche per la versione at home de The Tonight Show con Jimmy Fallon. Questa volta si è esibito eseguendo la hit dei Police del 1980 Don’t Stand So Close to Me. Per promuovere il distanziamento sociale Sting si è esibito insieme ai The Roots e allo stesso Fallon. La strana band che si è creata ha suonato con quanto recuperato nelle case di ciascuno. Strumenti di recupero, oggetti inusuali e persino giocattoli usati come strumento è un format che si ripete nello show della notte condotto da Jimmy Fallon. Attraverso il gioco questa volta è stato veicolato un messaggio importante per gli eventi attuali e questo ha reso lo sketch un piccolo cult già in poche ore. Anche la tv italiana non si è lasciata sfuggire la partecipazione di Sting che ospite a distanza di un Fazio senza pubblico a Che tempo che fa ha cantato Message in a bottle. Dopo l’esibizione che ha aperto la puntata del programma Sting ha dichiarato che le polemiche sono inutili dato che a livello internazionale siamo tutti nella stessa tragedia. Ha proseguito ringraziando quanti sono impegnati per fronteggiare l’emergenza, come il personale sanitario di tutta Italia.

Video, Sting a Che tempo che fa





© RIPRODUZIONE RISERVATA