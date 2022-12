Stipendi dipendenti pubblici 2022/ Aumenti a dicembre: quanto ci sarà in busta paga?

Gli stipendi dei dipendenti pubblici nel 2022 sono in aumento. Quest’anno, per il mese di dicembre dello stesso anno, i lavoratori da contratto subordinato potranno esser lieti di leggere in busta paga, un importo più alto rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente.

All’interno dei cedolini NoiPA si evincono delle buste paghe del 2022 più alte, grazie agli aumenti legati agli ultimi rinnovi delle PA e al pagamento degli arretrati. Nei nuovi contratti (rinnovati) in merito alla Pubblica Amministrazione e al comparto degli Enti locali, troviamo gli aumenti in busta paga e il versamento degli arretrati inerenti al periodo 2019 – 2021, in aggiunzione delle mensilità del 2022.

Stipendi dipendenti pubblici 2022: importi previsti

Gli stipendi dei dipendenti pubblici nel 2022 aumenteranno. Ecco quali sono le cifre previste:

Gli aumenti prevedono un minimo di 56€ lordi mensili fino ad un massimo di 104€ , che possono aumentare a 117,53€ se si tengono in considerazione anche le risorse aggiuntive della riforma degli ordinamenti e lo sblocco del vecchio tetto al salario accessorio;

prevedono un minimo di lordi mensili fino ad un massimo di , che possono aumentare a se si tengono in considerazione anche le risorse aggiuntive della riforma degli ordinamenti e lo sblocco del vecchio tetto al salario accessorio; Gli arretrati in busta paga per i dipendenti pubblici degli Enti locali, invece, andranno da un minimo di 1.565€ fino ad un massimo di 2.902€.

Il cedolino NoiPA è visualizzabile direttamente sul sito governativo, in cui è presente la propria area riservata dove con credenziali e password, si potrà accedere al documento con l’importo spettante al beneficiario.

Ecco tutti i passaggi (dettaglio per dettaglio), da seguire minuziosamente:

Entrare nella propria area riservata con i metodi di autenticazione innovativi, ovvero tramite SPID , CIE oppure CNS ;

, oppure ; Nel tasto “cerca” andrebbe inserita la dicitura corretta quale “ Consultazione pagamenti ”;

”; Individuare e selezionare il mese di dicembre, affinché possiate visualizzare il cedolino NoiPA dello stipendio inerente al periodo di riferimento.

A volte potrebbe succedere, che non vengano visualizzati i dettagli del metodo di pagamento. In questo caso, è sufficiente far click su “Consultazione pagamenti“, per leggere l’importo destinato al beneficiario.

