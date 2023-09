Stipendi docenti ATA settembre 2023: importi su NoiPA/ Manca pagamento funzioni strumentali

A partire dalla giornata di ieri, 1 settembre 2023, i docenti e gli ATA che sono assunti a tempo indeterminato, possono visualizzare l’importo per il mese in corso. sul sito del NoiPA. Come sottolinea Orizzontiscuola, manca il pagamento delle funzioni di coordinatore e segretario, funzione strumentale svolta lo scorso anno, e in molti casi anche il pagamento degli esami di stato. Fino a dicembre 2023, invece, alcuni docenti e ATA troveranno il “taglio del cuneo fiscale”, quindi un aumento dello stipendio di qualche decina di euro. Il taglio è pari al 7% e riguarda il personale che ha una retribuzione lorda di 1.923 euro, mentre è del 6% se la retribuzione è di non più di 2.692 lordi mensili.

Nel mese di luglio docenti e ATA hanno ricevuto gli arretrati dell’indennità una tantum, leggasi l’1.5% della retribuzione che era stata introdotta dal governo tramite la legge di bilancio del 2022, e l’indennità sarà erogata per tutte le tredici mensilità relative all’anno solare 2023, quindi fino a dicembre con la 13esima. Inoltre i docenti che hanno partecipato agli esami di stato come presidenti o commissari, dovrebbero ricevere a breve il pagamento per il lavoro svolto o una parte di quanto spetta, ma come detto in apertura, al momento è ancora latitante sul NoiPA. In merito alle addizionali comunali e regionali, è ancora presente la detrazione nella rata di agosto 2023, un importo che dipende dalle aliquote stabilite a livello sia regionale quanto comunale.

STIPENDI DOCENTI ATA SETTEMBRE 2023 SU NOIPA: PER ALCUNI PRESENTE ANCORA IL DEBITO RENZI

C’è ancora per alcuni il debito ex bonus Renzi, rate da 25 euro che continueranno ad essere detratte a coloro che ne hanno usufruito senza però averne diritti nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno scorso. A riguardo NoiPA l’aveva specificato con un messaggio del 15 febbraio 2023 “In riferimento al trattamento integrativo (D.L. 3/2020) corrisposto indebitamente nei mesi di gennaio e febbraio 2022, questo verrà recuperato in 8 rate a partire da febbraio 2023”.

Lo stipendio di agosto potrebbe avere anche delle variazioni in relazione a eventuali debiti o crediti per via della dichiarazione dei redditi. Infine da segnalare che manca ancora il pagamento dei ruoli svolti durante lo scorso anno scolastico. I Fondi del FMOF per pagare tali attività sono stati trasferiti sono nella giornata del 31 agosto, di conseguenza è possibile un’emissione speciale per il mese in corso come spiega ancora OrizzontiScuola.

