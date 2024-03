Stipendi forze dell’ordine, aumenti dal 2025: più 190 euro in busta paga/ 17mila le nuove assunzioni

Saranno quasi 17 mila le assunzioni da completare al più presto per il comparto difesa e sicurezza. I sindacati delle Forze dell’ordine e dei militari saranno ricevuti a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano: si discuterà del rinnovo di contratto. Sul tavolo il governo ha già messo un miliardo e mezzo di euro che sarà impiegato per lo scatto negli stipendi di poliziotti, militari e vigili del fuoco, spiega Il Messaggero. Le stime del ministero per la Funzione pubblica parlano di aumenti medi lordi mensili che vanno dai 172 euro per l’esercito fino ai 194 euro per la Guardia di Finanza: questi saranno realtà dal 1 gennaio del 2025.

Il tavolo vero e proprio delle trattative non è però ancora iniziato e per la prima volta le Forze Armate e dei corpi di Polizia ad ordinamento militare, ossia la Guardia di Finanza e i Carabinieri, saranno rappresentati da associazione a carattere sindacale. Come per altri settori, bisognerà però misurare la “rappresentatività” dei sindacati militari: non è ancora chiaro quali sigle parteciperanno alle contrattazioni perché l’invio dei dati non si è ancora concluso nonostante la scadenza al 31 gennaio. Nel frattempo un tavolo di confronto sarebbe già stato convocato per il 14 marzo per non dilungare troppo i tempi: si parlerà di aumenti negli stupendi ma anche di assunzioni.

Stipendi forze dell’ordine: di quanto sarà l’aumento

Un miliardo e mezzo di euro: è questa la cifra stanziata dal governo che permetterà di avere aumenti degli stipendi medi del 5,78 per cento per le forze dell’ordine, circa 190 euro lordi al mese. Per la Polizia l’aumento medio a regime sarà di circa 188 euro, mentre le guardie carcerarie dovrebbero vedere il proprio stipendio crescere mensilmente di 179 euro. 189 euro per i Carabinieri, 194 per le Fiamme Gialle. Per i militari dell’esercito sarebbe di 172 euro, mentre salirebbe a 192 euro per l’Aeronautica e a 189 euro per la Marina militare. Per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, l’aumento medio sarà di 173 euro. A crescere sarà anche il numero delle forze armate: è previsto infatti anche un nuovo round di assunzioni.

Lo scorso anno sono state autorizzate 16.845 nuove entrate, 13.500 delle quali per sostituire personale andato in pensione. 3.300 assunzioni, invece, sono state previste grazie a risorse straordinarie stanziate con una serie di provvedimenti, spiega Il Messaggero. Anche questo, però, verrà discusso nel corso del tavolo per il rinnovo del contratto delle Forze di sicurezza e della Difesa. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha già reso disponibile la “direttiva madre”, ossia l’indicazione negoziale inviata all’Aran. Sono ora attese le singole direttive per i vari comparti.











