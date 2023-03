Stipendi insegnanti Nord-Sud/ Valditara richiede un cambiamento: “gabbie salariali”

Gli stipendi degli insegnanti tra Nord e Sud oggigiorno, sono praticamente uguali. Una situazione che però, fa storcere il naso a molti contribuenti, soprattutto chi vive al Nord Italia. È risaputo che tra le due “divisioni”, ci sono delle differenze, e molte di queste riguardano il costo e la qualità della vita.

La vita al Sud Italia costa molto meno (a parte in questi periodi di inflazione dove anche giù, se ne risente), e secondo il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, si dovrebbe tornare a parlare di “gabbie salariali“. Ma che cosa sono? E che ruolo ricoprirebbero nel mondo del lavoro?

Stipendi insegnanti Nord Sud: la proposta di Valditara

Secondo Valditara, gli stipendi degli insegnanti che lavorano al Nord e al Sud, andrebbero differenziati in base alla qualità della vita. Se al Nord Italia la vita è oggettivamente più cara, allora anche le retribuzioni dovrebbero essere più alte rispetto a chi insegna al Sud Italia.

Non potevano mancare – come si poteva immaginare – le proteste attorno a questa ideologia, che traduciamo come “gabbie salariali”. Ovvero, un sistema che non esiste più a partire dagli Settanta, che differenziava gli stipendi da Regioni a Regioni.

Oggi tale sistema è polarizzante, visto che gli operai del Sud Italia, effettuando gli stessi lavori ma con uno stipendio “minore” rispetto ai colleghi del Nord Italia, si sentirebbero “socialmente umiliati“. Le imprese dall’altro lato, preferirebbero pagare meno gli operai e gli insegnanti del Sud Italia, visto che la vita essendo meno cara potrebbero “adeguare” lo stipendio con cifre più basse.

A livello occupazionale, le gabbie salariali anche nel Dopoguerra non avevano mai dimostrato evidenti effetti positivi, né negativi. Ma viste le innumerevoli proteste, i sindacati decisero di abolirle.

Gli stipendi degli insegnanti del Nord e del Sud, andrebbero adeguati più che per Regione, per “località”. È chiaro che sarebbe una processo lungo, ma si parlerebbe di un adeguamento oggettivo che non creerebbe nessun tipo di discriminazione sociale.











