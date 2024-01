Stipendio dipendenti pubblici/ Arriva il “premio di produttività”, cosa cambia? (25 gennaio 2024)

Cambiamenti in vista correlati allo stipendio dei dipendenti pubblici, i cui lavoratori statali potranno percepire un incremento soltanto se dimostrano di essere realmente “produttivi”. Se ciò non si verificasse, nessun ente potrà corrispondere un aumento in busta paga.

Questa volta non si tratta di benefici strettamente connessi alle aliquote Irpef, che garantiscono un incremento sullo stipendio in busta paga, bensì di una misura introdotta da Paolo Zangrillo, nonché il Ministro per la pubblica amministrazione della Repubblica italiana.

Stipendio dipendenti pubblici: come funziona la produttività?

Lo stipendio dei dipendenti pubblici potrà subire un notevole incremento a fronte dei risultati raggiunti dal lavoratore. Paolo Zangrillo ha specificato che verrà istituito un fondo apposito, da destinare ai dipendenti che dimostreranno un aumento di produttività.

L’accordo è stato già siglato con la nota “direttiva madre”, la stessa in cui Paolo Zangrillo ha apposto la sua firma, convocando i tavoli tra sindacati e Aran (Agenzia per il Governo). Questa “nuova forma di retribuzione”, potrà essere un incentivo per potenziale le skills delle risorse assunte, che saranno più spronati a fare di più non solo per l’incremento salariale, ma soprattutto per spingere al rinnovo dei contratti.

Il budget destinato ai dipendenti più produttivi è certamente interessante e corposo: per tutto il reparto pubblico i fondi sono 9,95 miliardi di euro in totale, di cui 5,5 miliardi sono destinabili al “settore Stato”, che include: enti come Inail, INPS, agenzie fiscali e ministeri.

I restanti 4,5 miliardi di euro vengono riservati ai settori “non statali”, ovvero: enti locali e Sanità, la cui maggior parte dei finanziamenti sarà a carico loro.

L’obiettivo del ministro Paolo Zangrillo non ha dei fini meramente economici, perché a parte l’aumento dello stipendio dei dipendenti pubblici e le progressioni economiche (come gli scatti), l’idea è quella di valorizzare maggiormente la risorsa individuale, mettendo ordine ad un settore sempre più “disastrato“, come quello della Pubblica Amministrazione.

La direttiva madre inoltre, specifica:

Sarà necessario garantire che alla differenziazione dei giudizi valutativi corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

