Incidente a Stoccolma, bus si schianta contro pensilina causando diversi morti e feriti. Video: autista arrestato, ipotesi malore (escluso attentato)

BUS CONTRO PENSILINA A STOCCOLMA: SVEZIA SOTTO CHOC

È piombata nel terrore Stoccolma dopo che un autobus si è schiantato contro una pensilina, causando diversi morti e feriti. Le informazioni al momento sono frammentarie: secondo Expressen, che cita fonti raccolte, tre persone sono morte e diverse sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto su Valhallavägen, a Östermalm, elegante quartiere della capitale svedese.

L’autista del mezzo è stato arrestato e la polizia in Svezia ha aperto un’indagine per omicidio colposo, un atto dovuto, hanno fatto sapere le forze dell’ordine. Una donna che abita nelle vicinanze ha raccontato al giornale svedese di essere seduta sul divano quando ha sentito dei forti rumori e di essersi spaventata moltissimo.

Stando alle prime informazioni, il bus sarebbe uscito di strada urtando una pensilina. Lo scontro sarebbe avvenuto a bassa velocità, ma ha avuto comunque gravi conseguenze: infatti la polizia ha fatto subito sapere che ci sono purtroppo feriti e morti. «Ci sono feriti sul posto e alcuni di loro sono gravemente feriti. Non ho ricevuto conferma del numero totale delle vittime, ma sono diverse», ha dichiarato il corpo dei vigili del fuoco di Stoccolma.

L’allarme è stato dato alle 15:23 e, secondo quanto riportato da Expressen, l’incidente – avvenuto a bassa velocità – sarebbe stato causato da un malore, ma la polizia non ha voluto fornire riscontri in merito, dal momento che sono in corso le indagini. A tal riguardo, l’autista – descritto in stato di choc per l’accaduto – è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo aggravato.

ESCLUSA L’IPOTESI DI UN ATTENTATO TERRORISTICO

Al momento non ci sarebbero elementi per supporre che abbia agito intenzionalmente e si esclude, allo stato attuale, il movente terroristico. «Non c’è nulla che lo indichi, assolutamente nulla. Naturalmente abbiamo esaminato anche questi aspetti, ma non c’è alcun elemento che lasci pensare che l’incidente abbia motivazioni di questo tipo», ha dichiarato Daniel Wikdahl, della polizia di Stoccolma.

Il mezzo, il 676 gestito da Transdev, che collega Norrtälje e Stoccolma, stava viaggiando a bassa velocità quando è salito sul marciapiede e ha colpito la pensilina dove si trovavano diverse persone. Secondo la Regione di Stoccolma, il bilancio è di cinque feriti, due dei quali in gravi condizioni e trasportati in ospedale.

«Due persone sono ancora gravemente ferite e ricoverate in ospedale», ha dichiarato Michelle Marcher, dell’ufficio stampa della Regione di Stoccolma.

Un numero confermato anche da Nadya Norton, della polizia di Stoccolma, che ha parlato di decessi, precisando: «Al momento non siamo in grado di fornire alcun dato relativo al numero di feriti e deceduti, né al sesso né all’età». Secondo i soccorritori, l’autobus non era in servizio e non c’erano passeggeri a bordo.