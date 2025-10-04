Stolen ha una trama avvincente e non manca di grande azione, con il premio Oscar Nicolas Cage. Nel cast anche Malin Akerman

Stolen, film su Italia 1 diretto da Simon West

Stolen è un film d’azione del 2012 con elementi di thriller, diretto da Simon West. La pellicola, distribuita da Millennium Films e realizzata in collaborazione con Nu Boyana Film Studios, Simon West Productions e Films International, sarà trasmessa su Rete 4, sabato 4 ottobre alle ore 21:30.

Ballando con le stelle 2025, puntata 4 ottobre/ Diretta ed eliminato: Belen Rodriguez ballerina per una notte

Simon West, il regista, ha iniziato la sua carriera molto presto, a soli vent’anni, lavorando presso la BBC di Londra nel montaggio di celebri serie televisive.

Successivamente, si è dedicato alla regia di spot pubblicitari e video musicali, debuttando nel cinema nel 1997 con il lungometraggio Con Air.

Nel cast di troviamo Nicolas Cage (che aveva già lavorato con West proprio in Con Air), vincitore dell’Oscar come miglior attore protagonista nel 1996 per il film Via da Las Vegas, con cui ha conquistato anche un Golden Globe e un premio Saw Awards. La protagonista femminile è Malin Akerman, nota per il thriller The Hunting Wives. Completano il cast Samy Gayle, Danny Huston e Josh Lucas.

Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, Ballando con le stelle 2025/ Eliminati dopo il flop al debutto?

La trama del film Stolen: una rapina finita male diventa motivo di ricatti

La storia di Stolen è ambientata a New Orleans e ruota attorno a Will Montgomery, un abile ladro di banche. Durante una rapina da 10 milioni di dollari insieme ai compagni Hoyt e Vincent, il gruppo si divide a causa di una lite e Will viene abbandonato. Braccato, decide di liberarsi del denaro dando fuoco ai soldi prima di essere catturato dalla polizia.

Condannato a otto anni di reclusione, una volta uscito vuole iniziare una nuova vita e cerca di ristabilire un legame con sua figlia Alison Loeb. Il loro primo incontro avviene in un bar, ma dopo un acceso confronto la ragazza lascia il padre e prende un taxi per recarsi dal suo psicologo. Poco dopo, Will riceve una chiamata da Vincent, che si scopre essere ancora vivo. L’ex complice ha rapito Alison e minaccia di ucciderla se Will non gli consegnerà i 10 milioni rubati.

Carolina, chi è figlia di Marcella Bella/ I fratelli Giacomo, Tommaso e la nipote Cassia: "Orgogliosi di me"

L’uomo ha solo dodici ore per salvare sua figlia. Will si trova ostacolato dall’FBI, che sospetta stia cercando il denaro nascosto anni prima. Tuttavia, non avendo più i soldi, l’unica soluzione che gli rimane è rapinare un’altra banca per procurarsi la somma necessaria. Sconvolta dalla richiesta d’aiuto di Will, l’FBI non crede alla sua storia, poiché Vincent risulta ufficialmente morto: il suo corpo era stato trovato carbonizzato un anno prima.

La verità però viene presto a galla: Vincent aveva inscenato la propria morte per sfuggire ai debiti accumulati con alcuni strozzini. Determinato a salvare Alison dalle mani del folle Vincent, Will pianifica una nuova rapina con l’aiuto di Riley, una ladra astuta e affascinante. La loro collaborazione sarà decisiva per portare a termine il piano e affrontare il nemico in una corsa contro il tempo.