Stonehenge Apocalypse/ Su Italia 1 il film di Paul Ziller (oggi, 26 gennaio 2020)

Stonehenge Apocalypse va in onda su Italia 1 il pomeriggio di oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 16:35. Si tratta di una pellicola televisiva che è stata realizzata in Canada nel 2010 con la regia di Paul Ziller il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast di questo film sono presenti anche diversi attori piuttosto amati ed apprezzati a livello internazionale come nel caso di Misha Collins, Torri Higginson, Peter Wingfield e Hill Harper.

Stonehenge Apocalypse, la trama del film

Ecco la trama di Stonehenge Apocalypse. Durante uno scavo archeologico che viene effettuato in Inghilterra nei pressi delle campagne che si trovano vicino la città di Londra, viene rinvenuta una camera funeraria risalente all’epoca degli antichi egizi. Gli archeologi si rendono conto di aver effettuato una scoperta sensazionale che tuttavia avrà delle ripercussioni davvero drammatiche per tutto il mondo e per l’intera umanità. Infatti l’apertura di questa camera, farà scattare un’antica leggenda e maledizione che avrà come principale conseguenza quella di innescare un fenomeno di natura elettromagnetica a livello planetario. In particolare una sorta di ordigno probabilmente di natura aliena, farà innescare una sorgente di onde elettromagnetiche dall’incredibile potenza che avranno quale fulcro principale le antiche rovine di Stonehenge.

Un luogo mistico che da sempre ha appassionato studiosi di ogni genere e che in questo caso innescherà un processo di distruzione del mondo. In pratica, le onde elettromagnetiche spazzeranno ogni cosa che trovano dinnanzi al loro percorso. Come se non bastasse questo, dalle pietre che erano state utilizzate anticamente per la costruzione delle piramidi d’Egitto, ma anche quelle relative al popolo Maya, prenderanno forma delle nuove tipologie di esseri viventi. Nello specifico questo meccanismo avrà come principale conseguenza quello di creare una nuova forma di umanità che si possa sostituire a quella già esistente ossia nostra. Toccherà quindi ad uno speaker radiofonico e ad alcuni scienziati, studiare in maniera approfondita questo pericoloso fenomeno e soprattutto trovare una soluzione immediata per poter salvare non solo tutte le varie città del mondo, ma anche e soprattutto la stessa razza umana da una drammatica estinzione.



