Le previsioni meteo per le prossime ore sembrano confermare la fine del caldo africano: atteso un generalizzato maltempo e un calo delle temperature

Stando alle previsioni meteo diramate degli esperti nelle ultime ore, sembra che la fase del grande caldo africano che abbiamo vissuto – specialmente nell’area meridionale del nostro paese – nelle ultime giornate stia per passare, aprendo le porte a un’estate nella media dal punto di vista delle temperature con un paio di giornate (tra oggi, lunedì 28 luglio, e domani) più fresche di quanto ci si potrebbe aspettare.

Non a caso – al di là delle previsioni meteo sulle quali torneremo a brevissimo -, in queste prime ore di lunedì 28 luglio 2025 secondo la Protezione civile buona parte della nostra bella penisola sarà al centro di un’allerta meteo collegata al possibile sviluppo di celle temporalesche a tratti violente: i dettagli li trovate nell’articolo che abbiamo già pubblicato dedicato interamente al bollettino odierno della Protezione civile; mentre l’appuntamento in tal senso è fissato dopo le 15 con l’atteso aggiornamento che conterrà i dettagli sulla serata di oggi e la mattinata di domani.

Complessivamente, lo sviluppo di temporali nella giornata di oggi – tornando alle previsioni meteo protagoniste di questo articolo – sembra essere collegato all’arrivo di un ciclone dall’area settentrionale del continente europeo che finirà inevitabilmente per scontrarsi con le masse di aria calda ancora consistenti sui tanti mari che contornano l’Italia: uno scontro, appunto, che genererà vortici instabili e celle temporalesche.

Le previsioni meteo per l’inizio di questa ultima settimana di luglio: attesi maltempo e cali termici generalizzati

Venendo a noi, per le previsioni meteo ci siamo affidati – come spesso facciamo – agli esperti de ilMeteo.it che sono stati tra i primi a dire che la fase di grande caldo africano sembra essere ormai abbondantemente superata: dopo una serata di ieri che ci ha già regalato qualche lieve calo di temperature, infatti, in questo lunedì 28 luglio proprio a causa del diffuso maltempo ci possiamo aspettare cali – soprattutto nelle aree montane ad alta quota – tra i 4 e i 5 gradi rispetto alla media degli ultimi giorni.

Oggi, secondo le previsioni meteo, il maltempo colpirà soprattutto l’area tra il Centro-Nord, il Centro e il Centro-Sud e alcuni strascichi si vedranno ancora nella giornata di domani – ovviamente martedì 29 luglio 2025 – soprattutto tra l’Emilia Romagna, le Marche, l’Abruzzo e la Puglia; mentre il calo termico dovrebbe resistere per almeno una decina di giorni con una ripresa – ancora da confermare – attesa non prima del 7 agosto, salvo che nel frattempo non arrivi a disturbarci qualche nuovo ciclone o anticiclone.