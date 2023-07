STOP AL LAVORO COL CALDO/ Un altro caso di dialogo tra le parti da non lasciare isolato

In questo mondo sempre più “fluido”, nel quale come ormai noto da tempo le mezze stagioni non esistono più, e nel quale sotto l’ombrellone ci chiediamo chi bacia chi, è arrivata anche quest’anno, e con piacere per i molti amanti del mare, l’estate. Con l’estate è, “addirittura”, arrivato il caldo. Un caldo, bisogna essere onesti, che ogni anno sembra drammaticamente “più caldo”.

ITALIA-USA/ Cina, Ucraina e migranti, i nodi dell’"amicizia" Biden-Meloni

Da questa constatazione è iniziato un percorso che ha portato alla definizione di nuove norme per la gestione dell'”emergenza caldo” in edilizia e agricoltura. Questa nuova normativa è, quindi, stata affiancata da protocolli settoriali, sottoscritti dalle parti sociali con il supporto dei ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute competenti in materia, per il contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Uil: il Governo deve scoprire le carte (ultime notizie 28 luglio)

Questo rappresenta, fondamentalmente, il risultato degli incontri tenutosi nei giorni scorsi tra il ministero del Lavoro, quello della Salute, l’Inl, l’Inps, l’Inail, l’Anci, l’Upi, la Conferenza delle Regioni, le associazioni datoriali e sindacali. In tale sede si è, infatti, raggiunto un accordo tra le diverse parti in campo che è servito poi a definire un provvedimento legislativo “ad hoc” che estenderà la possibilità di chiedere la cassa integrazione a ore in caso di eventi estremi non evitabili, escludendola dal computo delle settimane del biennio mobile. La novità riguarderà, nel dettaglio, la Cigo per l’edilizia e la Cisoa per l’agricoltura, i settori più esposti alle alte temperature.

RIFORMA PENSIONI/ La soluzione ponte più vicina per il 2024

La speranza è che, rimanendo sul tema, per il bene dei partecipanti agli incontri che questi si siano svolti ricorrendo a dosi massicce di aria condizionata e con l’aiuto, anche al dialogo, di qualche buono e fresco aperitivo estivo (ma senza troppo ghiaccio). Questo anche in vista delle ulteriori riunioni che aspettano le parti sociali dal momento che l’impianto generale della strategia elaborata prevede che si dovrà poi demandare alla contrattazione territoriale il dettaglio dei contenuti delle linee guida a partire da uno schema unico a livello nazionale.

Sembra, quindi, emergere che sui cambiamenti climatici, a cui stiamo assistendo sempre più frequentemente negli ultimi anni, ci sia la necessità di definire una nuova visione e nuove, e ulteriori, misure dal respiro più ampio, capaci di includere azioni per la gestione della contemporaneità sul territorio nazionale di eventi meteorologici estremi molto diversi tra loro, che mettano, potremmo dire ovviamente, la sicurezza dei lavoratori al primo posto.

L’auspicio è che questa consapevolezza condivisa che è sembrata emergere, nelle settimane scorse, nel dialogo fra i vari attori coinvolti non si sciolga al sole d’agosto e rimanga all’attenzione della politica, e delle parti sociali, anche quando in spiaggia di ombrelloni non ce ne saranno più, il caldo di quest’estate sembrerà “meno caldo” e, forse, avremo scoperto chi bacia chi.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA