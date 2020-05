Stop alla Serie D?/ Sibilia: “Quasi impossibile riprendere”. Gli scenari possibili

Pubblicità

Dopo la Serie C, ecco che dovrebbero essere i dilettanti, dalle giovanili fino al campionato della Serie D a chiedere lo stop definitivo alla stagione, dopo l’interruzione, occorsa ai primi di marzo, per l’esplodere della pandemia da coronavirus. La prossima settimana, e per la precisione il prossimo 20 maggio, la FIGC, in consiglio dovrebbe infatti decretare la conclusione anticipata dei campionato dilettanti e non possiamo certo dire che la notizia ci sorprenda troppo. Se infatti all’inizio della sospensione, pure era convinzione del presidente di Lega dell’opportunità di tornare in campo per chiudere il campionato, ora anche per Cosimo Sibilia, le speranze di ripresa sono ridotte a un lumicino. Solo ieri lo stesso presidente della Serie D aveva dichiarato a l’Unione Sarda: “Ho sempre detto che c’era la speranza di concludere i campionati, senza nascondere le difficoltà. Il tempo sta passando inesorabilmente e credo sia quasi impossibile riprendere per i Dilettanti“. Il protrarsi dei mesi di attesa, la crisi economica come pure il protocollo fissato dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti, impossibile da sostenere per i club del quarto campionato italiano, hanno dunque portato la lega sempre più vicina a chiedere stop della Serie D: starà però solo alla FIGC ratificare chiusura anticipata della stagione.

STOP ALLA SERIE D? GLI SCENARI POSSIBILI

E mentre dunque si fa sempre più vicino lo stop definitivo della Serie D, ecco che occorre ora interrogarci anche su quali sono gli scenari possibili per il futuro del campionato dilettanti. Al momento chiaramente non vi è ancora alcun decisione ufficiale in merito, ma l’impressione è che per i verdetti sportivi, si vada verso la promozione diretta in Serie C delle nove squadre, capolista di girone (come pure ha chiesto la Lega Pro, nella richiesta di cancellare la propria stagione). Sta però suscitato maggiori polemiche l’idea, lanciata sempre dalla Serie C di bloccare i ripescaggi: ipotesi che Sibilia solo nei giorni scorsi ha già rigettati, invitando comunque a discutere con le parti in causa al prossimo Consiglio Federale. Da valutare pure il blocco delle retrocessioni, su cui gran parte dei club paiono d’accordo ma che sarebbe escluso dall’ultimo decreto del governo in materia (che ha l’intenzione di snellire l’iter giudiziario in caso di ricorsi in vista della prossima stagione 2020-21 in caso di stop al calcio).



