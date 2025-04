La Goldman Sachs, una delle banche americane più famose e potenti al mondo, ha rivisto le sue previsioni funeste sugli Stati Uniti, “annullando” la possibilità di una recessione, subito dopo che Donald Trump ha annunciato che i suoi dazi resteranno in stand by per 90 giorni (ad eccezione di quelli della Cina).

Quando il tycoon newyorkese aveva annunciato pochi giorni fa le pesantissime tariffe commerciali nei confronti delle nazioni straniere, comprese quelle dell’Unione Europee, Goldman Sachs aveva quasi immediatamente ipotizzato un alto rischio di recessione per l’economia americana, una prospettiva tutt’altro che positiva che fortunatamente è stata scongiurata dopo la mossa a sorpresa del presidente degli Stati Uniti. “Stamattina (ieri ndr), prima dell‘annuncio del Presidente Trump, avevamo adottato una previsione di recessione in risposta ai dazi aggiuntivi specifici entrati in vigore oggi (ieri ndr): ora torniamo alla nostra precedente previsione di non recessione”, questa la nota a firma Jan Hatzius dell’istituto di credito a stelle e strisce.

DAZI TRUMP E RECESSIONE USA: UN POMERIGGIO CAOTICO A NEW YORK

Sebbene gli analisti prevedano ancora un quadro di grande incertezza per il 2025, la situazione resta senza dubbio più rosea, anche se bisognerà capire cosa accadrà da qui a novanta giorni. Certo è che investitori, analisti e addetti ai lavori, stanno facendo non poca fatica a stimare quale sarà l’impatto economico della politica commerciale dell’amministrazione Trump sugli Stati Uniti e in generale sul mondo, per una situazione che evolve praticamente di ora in ora.

Basti pensare infatti che poco prima delle ore 13:00 di New York, il team di Goldma Sachs aveva diffuso una nota in cui segnalava come una recessione negli Stati Uniti fosse uno scenario base, con una probabilità al 65% nei successivi 12 mesi, ma alle 13:18, pochi minuti dopo, Donald Trump ha fatto sapere via Truth Social di aver appunto sospeso per 90 giorni le tariffe commerciali, facendo impennare il mercato azionario. Alle ore 14:10, sempre di New York, è quindi arrivata un’altra nota di GS, in cui si ritraeva la precedente dichiarazione.

DAZI TRUMP E RECESSIONE USA: COSA CAMBIA DOPO LO STOP

Secondo le ultime stime e previsioni, la crescita dell’economia statunitense sarà pari allo 0,5 per cento nel 2025, mentre la probabilità di recessione scende al 45 per cento. “Tutto ciò che è successo è che siamo passati da un rischio non lineare a uno più lineare – ha spiegato Neil Dutta , responsabile della società di analisi Renaissance Macro – è un sollievo, ma questa non è una situazione in cui chiunque può suonare il campanello del ‘via libera’”, facendo chiaramente capire come l’incertezza regni sovrana.

Stessa cautela per gli economisti della citigrupo Inc., secondo cui: “La sospensione dei dazi reciproci, escludendo la Cina, non significa che l’economia statunitense abbia evitato un rallentamento della crescita e un aumento dell’inflazione”, spiegano Andrew Hollenhorst e Veronica Clark di Citigroup in una nota. “Non apporteremo modifiche significative alle nostre previsioni macroeconomiche in seguito alle ultime notizie”.

DAZI TRUMP E RECESSIONE USA: IL PENSIERO DI FEROLI DI JP MORGAN

Questa incertezza peserà in particolare sulla Federal Reserve (e molto probabilmente di riflesso sulla BCE, la Banca centrale europea), che secondo gli analisti potrebbe attendere solo il prossimo settembre, fra cinque mesi, prima di iniziare a tagliare i tassi di interesse, così come spiegato da Michael Feroli, capo economista di JPMorgan, un altro degli istituti di credito principali d’America. In precedenza la Fed aveva previsto di tagliare i tassi da giugno, ma dopo il terremoto Trump è stato tutto rimesso in discussione.

“È probabile che l’impatto negativo della politica commerciale sia leggermente inferiore rispetto a prima, – spiega Feroli – e quindi la prospettiva di una recessione è più probabile. Tuttavia, riteniamo ancora più probabile una contrazione dell’attività reale entro la fine dell’anno”, aggiungendo che: “Anche se la quota di importazioni della Cina è scesa a livelli trascurabili, l’aumento dei dazi rappresenta un aumento delle imposte di oltre 300 miliardi di dollari dal giorno dell’insediamento”.