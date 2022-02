Stop mascherine aperto: ordinanza Speranza/ Da 11 febbraio per tutti i colori Regioni

ATTESA L’ORDINANZA DI SPERANZA SULLE MASCHERINE

Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi dai sottosegretari al Ministero della Salute Andrea Costa e Pierpaolo Sileri, da venerdì 11 febbraio dovrebbe terminare l’obbligo delle mascherine all’aperto in tutta Italia: in un primo momento il Ministro Speranza avrebbe spinto per rimuovere l’obbligo solo in zona bianca (attualmente dunque Molise, Basilicata, Umbria), salvo poi essere “convinto” dall’ala più aperturista nel Governo.

Vaccino Novavax, quando arriva? D'Amato "Ormai è un giallo"/ In Australia c'è già...

Non verrà dunque prorogata la precedente ordinanza ampliata fino al 10 febbraio per l’obbligo in zona bianca ma verrà fatto un passo in più: come anticipa il “Corriere della Sera”, oggi stesso il Ministro della Salute dovrebbe firmare l’ordinanza per eliminare la restrizione in qualsiasi fascia di rischio. Ergo, dalla zona bianca fino alla rossa, passando per la gialla e l’arancione, da venerdì in poi non sarà più obbligatorio l’uso della mascherina in qualsiasi luogo all’aperto. Il provvedimento verrà accompagnato anche dalla riaperture delle discoteche e delle sale da ballo, chiuse da prima di Natale e anch’esse prorogate fino al 10 febbraio.

SCUOLA/ Regole anti-Covid, così la fretta del governo aumenta i problemi di gestione

STOP OBBLIGO ALL’APERTO: QUALI NUOVE REGOLE

L’ordinanza del Ministro Speranza ribadirà di contro l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso e sui mezzi pubblici (qui vanno indossate le FFP2, così come nei cinema e nei teatri): non solo, in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in «teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e di musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto vanno indossate le Ffp2». L’obbligo di mascherina rimarrà ovviamente anche all’interno delle discoteche e nelle sale da ballo: qui il limite della capienza sarà non superiore al 75% all’aperto e al 50% al chiuso. Rimangono in vigore invece tutte le altre regole anti-Covid inserite/aggiornate nell’ultimo Decreto: dal Super Green Pass per tutte le attività sociali e il Green Pass base per il lavoro; per chi ha ricevuto due dosi e poi ha avuto il Covid, ma anche per chi ha ricevuto tre dosi il Green Pass sarà senza scadenza. Per tutti gli altri invece la durata del certificato anti-Covid varrà 6 mesi. «Ci avviamo ad un percorso di normalità», ha spiegato lunedì il Ministro Speranza, «Un percorso simile a quello intrapreso dagli altri Paesi europei». Si attende nel pomeriggio la firma definitiva alla nuova ordinanza con valore da venerdì 11 febbraio 2022.

LEGGI ANCHE:

DAGLI USA/ Il Covid e quello strano gioco di specchi tra "scienza" e politica

© RIPRODUZIONE RISERVATA