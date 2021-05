Stop quarantena per chi arriva dai Paesi Ue/ Speranza firma l’ordinanza: i dettagli

Stop alla quarantena per chi proviene dai paesi dell’Unione Europea, a partire da questa domenica, 16 maggio 2021. Lo ha annunciato il ministro della salute, Roberto Speranza, attraverso la sottoscrizione di un’ordinanza dedicata che prevede la regolamentazione degli ingressi nel nostro paese da parte dei cittadini provenienti da altri stati membri dell’Ue, nonché da quelli dell‘area Shengen, con l’aggiunta anche della Gran Bretagna e di Israele.

Come si legge sul sito online di Sky Tg24, si potrà mettere piede nel nostro paese senza far alcun giorno di quarantena, ma bisognerà essere accompagnati da un tampone negativo, che attesterà appunto un’eventuale non infezione da covid. In alternativa, basterà provare di essere vaccinati (o meglio, immunizzati, quindi con la prima dose e quella di richiamo), o ancora, bisognerà dimostrare di aver avuto l’infezione da covid entro e non oltre gli ultimi sei mesi. In poche parole si tratta delle stesse condizioni che vengono poste per il passaporto vaccinale che permetterà agli italiani di circolare liberamente per tutta Italia, e in contemporanea, anche nel famoso Green Pass, il passaporto invece europeo.

STOP QUARANTENA PER CHI PROVIENE DAI PAESI UE: ESTESI ANCHE I VOLI COVID TESTED

Nella stessa ordinanza il ministro della Salute Speranza ha altresì esteso le misure restrittive già in vigore in Brasile, mentre con un’altra sono stati rafforzati i cosiddetti voli “Covid tested”, con una sperimentazione che è stata estesa anche agli aeroporti di Venezia e Napoli, oltre a quelli di Milano e Roma dove era già in vigore il “test”. Inoltre, sono stati ampliati i paesi di provenienza, includendo anche il Canada, il Giappone, gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti. Come detto sopra, le ordinanze entreranno in vigore dal 16 maggio e si tratta ovviamente di un incentivo al turismo straniero, proveniente dall’estero, che durante l’estate del 2020 si è quasi totalmente annullato causa covid. Le misure erano state già decise una settimana fa circa in collaborazione con il ministero degli esteri presieduto da Di Maio, e oggi sono state di fatto ufficializzate.

