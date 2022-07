Stop tasse su biliardino, laurea e superbollo auto/ Riforma fiscale: cosa cambia

La prossima riforma fiscale coinciderà con una serie di risparmi per le famiglie, ma anche per lo Stato italiano. Saranno infatti cancellate micro-tasse irrisorie che comportano più uscite che entrate all’erario, come i tributi sul biliardino e sui flipper, il superbollo per le auto di grande cilindrata e la tassa di laurea. La parola d’ordine sarà dunque “semplificazione”, cancellando un pacchetto da 100 milioni di euro di prelievi, che grava sulle casse dello Stato per un totale di un miliardo di euro.

Come spiega il “Corriere della Sera”, “l’eliminazione, o semplificazione, di questi balzelli ha l’intento di semplificare e razionalizzare le risorse, e andare a concentrare l’impegno economico e lavorativo su imposte più remunerative. Ma nell’attesa della riforma fiscale, una prima sforbiciata di micro-tasse compare nel ddl Semplificazioni, in approvazione nei prossimi giorni alla Camera”.

RIFORMA FISCALE PRECEDUTA DAL DDL SEMPLIFICAZIONI: ECCO COSA DOVREBBE SPARIRE

Quali saranno le micro-tasse che il ddl Semplificazioni dovrebbe contribuire a far sparire ancor prima che si palesi la riforma fiscale? A rispondere è ancora il “CorSera” che afferma che a scomparire saranno “le tasse di pubblico insegnamento, di istruzione superiore, di diritti di licenza su fabbricazione consumo e le imposte sugli intrattenimenti. Quest’ultima versata da sale da ballo e sale giochi, fa guadagnare allo Stato circa 7 milioni di euro e rappresentano un impegno gravoso per i gestori, mentre per il pubblico insegnamento il gettito ammonta a 1,8 milioni di euro, che pesa per 100 euro sulle tasche dei laureati”.

Occorrerà invece attendere con pazienza l’arrivo della riforma fiscale per salutare definitivamente alcuni micro-tributi invisi agli italiani, che vanno dal superbollo dell’auto, alla tassa di laurea, dai diritti di licenza sulle accise all’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, dalla tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto all’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili.











