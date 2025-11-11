L’attacco del Giappone alla base Usa di Pearl Harbor viene considerato l’inizio della guerra nel Pacifico. Ma quel mattino la guerra era già cominciata

All’alba del 7 dicembre 1941 gli Stati Uniti subiscono uno dei peggiori attacchi della loro storia. È una domenica mattina quando gli aerei partiti dalla flotta della Marina imperiale giapponese attaccano la base americana di Pearl Harbor nelle isole Hawaii.

Le ragioni che hanno condotto i giapponesi ad attaccare Pearl Harbor hanno le loro radici nell’agosto 1941, quando l’espansione dell’occupazione giapponese in Cina e l’alleanza con le potenze dell’Asse inducono gli Stati Uniti a decretare un embargo commerciale e la fine delle forniture di petrolio americano che colpiscono duramente l’economia giapponese.

Il Giappone reagisce con l’accelerazione del progetto, perseguito da tempo, della creazione di quello che viene chiamato “Sfera di co-prosperità della Grande Asia orientale”.

Dietro a questa denominazione in realtà si cela il progetto di un impero del Sudest asiatico attraverso il quale il Giappone potesse controllare le risorse naturali dell’area del Pacifico. Per portarlo a termine il Giappone ha l’assoluta necessità di impedire la reazione degli Stati Uniti. L’ammiraglio Isoroku Yamamoto, comandante supremo della flotta della Marina imperiale, ha concepito un piano di attacco geniale ma rischioso. La flotta giapponese, dotata di sei portaerei, avanza segretamente da nord fino a circa 400 chilometri delle Hawaii, da dove lancia un attacco aereo alla base americana sull’isola di Ohau, nelle Hawaii.

La mattina del 7 dicembre 1941, alle 7:48 (ora locale) 177 aerei giapponesi tra bombardieri, siluranti e caccia di scorta attaccano Pearl Harbor. Il loro obiettivo è distruggere e danneggiare il più possibile la flotta statunitense del Pacifico, prima che possa rispondere alle operazioni giapponesi che nello stesso momento si stanno svolgendo contro i territori britannici, olandesi e statunitensi del Sudest asiatico.

La prima ondata di attacco bombarda gli hangar e gli aerei parcheggiati negli aeroporti dell’isola, mentre i siluranti attaccano le navi da battaglia ormeggiate nel porto. Nei primi cinque minuti dell’attacco sono colpite quattro corazzate, tra cui la USS Oklahoma e la USS Arizona. Pochi minuti dopo l’Arizona, colpita da una bomba nel deposito munizioni, esplode e affonda uccidendo 1.177 membri dell’equipaggio.

Il primo devastante attacco è seguito un’ora dopo da una seconda ondata di 163 aerei giapponesi. Nel giro di due ore, 21 navi da guerra americane sono affondate o danneggiate, 188 aerei distrutti e 2.403 militari americani, uomini e donne, uccisi. Sono affondate le corazzate Arizona e Oklahoma, tre cacciatorpediniere, un cacciamine e una nave scuola, definitivamente perdute. Altre tre corazzate (California, West Virginia e Nevada) e due incrociatori (Helena e Raleigh) sono affondate. Solo in seguito verranno rimesse in grado di combattere.

L’attacco a Pearl Harbor avviene contemporaneamente agli attacchi giapponesi a Wake Island, nelle Filippine, in Malesia, a Singapore, Hong Kong e a Guam. Tutto è stato metodicamente pianificato. Gli attacchi devono avvenire contemporaneamente a quello di Pearl Harbor, destinato a passare alla storia come il giorno e l’ora dell’inizio della guerra nel Pacifico. In realtà non è stato così: per uno strano scherzo del destino la guerra era già iniziata due ore prima, a nord di Singapore.

Alle prime luci del 7 dicembre, 6.500 chilometri più a ovest delle Hawaii, un altro gruppo navale giapponese è diretto verso la penisola della Malacca. Si tratta della forza di attacco destinata a sbarcare nella Malesia Britannica per poi attaccare Singapore. All’inizio delle operazioni lo stato maggiore della Marina imperiale aveva deciso di attaccare Pearl Harbor poco prima dell’alba, ma molti tra i piloti più esperti sulle portaerei avevano evidenziato i rischi di un decollo completamente al buio. All’ultimo momento si decide quindi di rinviare l’attacco di due ore.

La carenza di comunicazione tra i comandi giapponesi e la rivalità tra la marina e l’esercito causa il primo di una serie di errori che, per analoghi motivi, si ripeteranno nei quattro anni seguenti. Kazunari Myo, ufficiale operativo dell’aviazione presso lo stato maggiore della Marina, non viene informato della decisione di rimandare l’attacco di due ore se non dopo che la flotta diretta a Pearl Harbor ha lasciato il Giappone.

A quel punto è troppo tardi per informare tutti i comandanti delle diverse forze di attacco del cambiamento di programma, e quindi Myo decide di non informare nessuno che l’attacco alla penisola della Malacca, che avrebbe dovuto iniziare contemporaneamente a quello su Pearl Harbor, sarebbe avvenuto in anticipo. Anche il viceammiraglio Ito, capo di stato maggiore della flotta combinata e secondo in comando della Marina Imperiale, ne è tenuto all’oscuro.

La forza di invasione della Malesia è divisa in tre convogli, diretti verso tre diverse spiagge da sbarco. Uno dei tre, composto da tre navi trasporto e dalla loro scorta, è diretto a Kota Bharu e vi arriva intorno a mezzanotte, ora di Tokyo. La luna è coperta dalle nubi e le navi attaccanti gettano l’ancora indisturbate. Alla 1:15 le navi di scorta iniziano il bombardamento di preparazione. Alle 4.15 le prime truppe giapponesi sbarcano in Malesia. Ma alle Hawaii sono solo le 5.45. A quell’ora la flotta giapponese si trovava al punto fissato per lanciare l’attacco e i piloti si stanno preparando al decollo. Per un errore nelle comunicazioni la guerra del Pacifico è iniziata in anticipo, due ore e quindici minuti prima che gli aerei giapponesi sganciassero le prime bombe su Pearl Harbor.

Incredibilmente, nessun allarme viene trasmesso alle forze alleate. Un tempestivo avviso agli americani probabilmente non sarebbe stato sufficiente a cambiare la storia. Mentre i giapponesi sbarcano a Kota Bharu, a Singapore gli inglesi non si rendono conto dell’inizio delle ostilità.

Poco dopo le 3.30 la sala controllo della difesa caccia segnala aerei sconosciuti in avvicinamento a 200 chilometri da Singapore, ma al quartier generale della difesa aerea nessuno risponde al telefono. Nonostante la sensazione diffusa che stessero per spirare venti di guerra, gli inglesi non si preoccupano di informare gli alleati di questi avvistamenti inusuali.

Le luci della città rimangono accese, perché non si riesce a trovare il custode delle chiavi della cabina principale. Sono queste luci a guidare sul bersaglio gli aerei giapponesi durante il primo bombardamento della città. Sorprendentemente, le luci rimangono accese per tutta la durata dell’incursione aerea, che provoca 63 morti e 133 feriti. Due ore dopo Pearl Harbor viene attaccata. Singapore, raggiunta dai giapponesi l’8 febbraio 1942, cesserà ogni resistenza il 15 febbraio 1942.

