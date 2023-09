Storia Alex Schwazer: oro olimpico e le squalifiche/ Perchè si è dopato e quando tornerà a gareggiare?

Storia Alex Schwazer: dal debutto all’oro olimpico

Quella di Alex Schwazer è una storia intensa e ricca di tappe importanti che hanno segnato non solo la sua vita sportiva, ma anche quella privata. Marciatore alto-atesino, ha iniziato a praticare l’atletica leggera a 15 anni, gareggiando nel mezzofondo, e passando alla marcia solo nella categoria allievi. Le prime vittorie arrivano nel 2005 quando vince i Campionati italiani nella gara dei 50 km. Ai Mondiali di Osaka dello stesso anno, ma è il 2008 l’anno che segna la sua consacrazione come campione. Alle Olimpiadi di Pechino, infatti, vince la medaglia d’oro nella 50 km, stabilendo anche il nuovo record olimpico della specialità in 3h37’09”.

Paolo e Giselda, lite al Grande Fratello?/ Lui la 'rifiuta', lei sbotta: "Di lui non mi interessa niente!"

Un successo strepitoso per Alex che, dopo quella vittoria, esattamente quattro anni dopo, vive il periodo più brutto della sua carriera sportiva. Nel 2012, alla vigilia dell’appuntamento a Cinque Cerchi di Londra, ammette di aver fatto uso di sostanze dopanti. Nel 2016, nei campioni di urine di Schwazer erano stati rinvenuti metaboliti di testosterone, considerati dopanti. La difesa del campione ha sempre sostenuto che quei campioni fossero stati manipolati, ma l’Agenzia Mondiale Antidoping ha confermato che il campione di urina non è mai stato oggetto di manipolazione.

Kathrin Freund, chi è la moglie di Alex Schwazer/ Sorpresa al Grande Fratello 2023: "La mia forza..."

Alex Schwazer: perché si è dopato e quando finisce la squalifica

Alex Schwazer, a causa del doping, è stato squalificato per otto anni. Una squalifica che durerà fino al 2024 e, a meno che non ottenga uno sconto di pena, gli impedirà di partecipare alle prossime Olimpiadi, ma perché Alex è caduto nel tunnerl del doping? A svelarlo è stato lui stesso nell’autobiografia “Dopo il traguardo”.

“Quando ho deciso di doparmi, nel 2012, avrei firmato per arrivare quinto alle Olimpiadi da dopato anziché vincerle da pulito come quattro anni prima. La verità è che nella mia testa ero convinto che tutti gli avversari più forti si dopassero e che io ero stato preso per il culo. Ormai pensavo solo a doparmi, in gara mi concentravo su cosa facevano gli altri invece di pensare a me”, ha raccontato nel libro.

Claudio Roma attratto da Heidi Baci: prima coppia al Grande Fratello?/ Lei: "Aspetta un mio segnale ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA