Storia di Denise/ Quel fagiolo che ha rischiato di strozzarla… (Dottori in Corsia)

Stasera andrà in onda una nuova e commovente puntata di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la docu-serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction che racconta le vicende finite bene con protagonisti giovanissimi pazienti dell’ospedale, alle prese con grandi sfide che hanno superato ottimamente. Oltre alla storia di Silvia, Federica Sciarelli avrà modo di presentare al pubblico ciò che è accaduto a Denise. La sua vicenda è legata ad un evento accidentale che l’ha messa in forte pericolo di vita. A un anno, mentre giocherella in una ludoteca, Denise inghiotte accidentalmente un fagiolo crudo che le blocca le vie aeree impedendole di respirare. Le operatrici della ludoteca chiamano con urgenza un’ambulanza e subito dopo parlano al telefono con la madre, Francesca, che si precipita all’istante mentre il 118 e il Bambino Gesù sono in stretto contatto per tentare delle manovre di disostruzione.

Dottori in corsia, la storia di Denise

Contemporaneamente viene chiamata anche un’eliambulanza perché il percorso verso l’ospedale è troppo lungo e bisogna evitare il pericolo di morte cerebrale. All’arrivo dell’elicottero Denise sta avendo un arresto cardiaco e, quando atterra insieme a mamma Francesca nell’eliporto di Città del Vaticano per raggiungere in ambulanza il Bambino Gesù, è oramai in arresto cardio-respiratorio da più di trenta minuti. Viene prontamente portata in sala operatoria e, per merito di un delicato intervento salvavita, quel fagiolo che ha rischiato di strozzarla viene finalmente rimosso. Le funzionalità vitali riprendono ma Denise, che ha avuto vari arresti cardiaci prima dell’operazione, viene trasportata in terapia intensiva e tenuta per dieci giorni in coma farmacologico, per capire se le funzionalità cerebrali sono state danneggiate oppure no. Per fortuna tutte le analisi danno esiti positivi e Denise, che è stata gradualmente risvegliata, può infine tornare a casa con la sua famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA