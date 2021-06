Storia di Nilde Iotti/ Su Rai 1 il film sulla prima donna Presidente della Camera dei deputati

Storia di Nilde Iotti, il film con la regia di Imbucci sulla prima donna Presidente della Camera dei deputati

Storia di Nilde va in onda oggi, domenica 20 giugno, a partire dalle 21,30 su Rai 1. Il film è una pellicola italiana del 2019 e va in onda per la seconda volta in tv, Il regista è Emanuele Imbucci, gli interpreti principali sono Anna Foglietta, Francesco Colella, Linda Caridi, Massimo De Rossi, Giovanni Esposito, Vincenzo Amato. Si tratta di un film documentario che si avvale della voce narrante di Astri Meloni.

Grazie a quest’opera riusciamo ad appassionarci di una storia che racconta un po’ del nostro paese e situazioni che non possono essere assolutamente sottovalutate. Il ritmo è sostenuto e di certo ci sono momenti molto interessanti, commoventi e che lasciano trasparire moltissimo dolore nei protagonisti evidenziati.

La trama del film “Storia di Nilde”: l’amore per Palmiro Togliatti e l’adozione…

Il film Storia di Nilde racconta, grazie anche a testimonianze, filmati, materiali di repertorio, la vita professionale e privata di Leonilde, detta Nilde Iotti. Un’omaggio della rete pubblica alla grande donna a vent’anni dalla morte. Molto spazio è dato alla vita sentimentale di Nilde Iotti e della sua relazione con Palmiro Togliatti. Si evince quanto sia stata osteggiata dai colleghi di partito e come, invece, i due abbiano sempre vissuto il loro amore non curandosi delle critiche.

Dopo aver deciso di convivere i due decidono di adottare una bambina, si trattava di Marisa Malagoli, la sorella di un operaio deceduto durante una manifestazione. La narrazione mette in risalto il carattere emancipato e anticonformista di Nilde Iotti, partendo dalla partecipazione all’Assemblea Costituente sino al momento in cui, Enrico Berlinguer le offre la carica di Presidente della Camera dei deputati, diventando la prima donna a ricoprire un ruolo così prestigioso.



