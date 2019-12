Storia di Nilde Iotti/ Su Rai 1 la docu-fiction con Anna Foglietta (oggi, 5 dicembre)

I cast del docu-film Storia di Nilde

Su Rai 1, oggi 5 dicembre, verrà trasmessa la docu-fiction Storia di Nilde. Lo sceneggiato in esame andrà in onda in prima serata, a partire dalle ore 21.25. Storia di Nilde appartiene all’insieme delle docu-fiction biografiche. Gli attori principali di questo documentario sono Anna Foglietta, Francesco Colella, Astrid Meloni e Vincenzo Amato. Storia di Nilde è stato prodotto nel 2019 e il suo regista si chiama Emanuele Imbucci. Il lavoro di montaggio dello sceneggiato biografico è stato realizzato da Marco Rizzo, mentre le musiche sono state scritte per l’occasione da Pivio & De Scalzi. Tra gli interpreti del documentario vi sono appunto Anna Foglietta e Francesco Colella. La prima ha recitato in altri lungometraggi importanti, come Nessuno mi può giudicare, Tutta colpa di Freud e Noi e la Giulia. Colella, invece, ha lavorato nei film Due piccoli italiani e nella celebre serie di Sky Atlantic Trust-Il rapimento Getty.

Storia di Nilde, la trama del film

In Storia di Nilde, si parla dell’esistenza di Leonilde Iotti, detta Nilde. La vita di questa famosa politica italiana viene raccontata sia dal punto di vista privato, che di quello pubblico. Nello sceneggiato, vi è quindi il periodo in cui questa politica entrò a far parte della Resistenza e successivamente dell’Assemblea Costituente. In questi anni, Nilde lottò anche per favorire l’ingresso delle donne in Magistratura. Di seguito si racconta, poi, la relazione amorosa della donna con Palmiro Togliatti. Questa frequentazione, all’epoca, generò un chiacchiericcio inaudito, in quanto Togliatti era sposato con Rita Montagnana e aveva un figlio con la donna, che era poi pure una delle dirigenti del Partito Comunista. Nella fiction in questione, dunque, si narra allora la convivenza tra Nilde e Palmiro, per la quale si crearono purtroppo vari dissidi e dissapori all’interno del loro partito. La coppia, però, si amava molto e riuscì a superare le diverse difficoltà. Nel documentario si dice inoltre che, ad un certo punto, Nilde e Togliatti scelsero di adottare una certa Marisa Malagoli. Quest’ultima era la sorella di un operaio molto sfortunato. Costui, infatti, fu ammazzato nel corso di una manifestazione di protesta. La docu-fiction si conclude con un avvenimento importante che avvenne nella vita della politica. A quest’ultima, infatti, ad un certo punto venne fatta una proposta importante da parte di Berlinguer, che le offrì la Presidenza alla Camera dei deputati.

