Storia di una Famiglia Perbene/ Anticipazioni puntata 3 novembre: Maria e Michele

Storia di una Famiglia Perbene, la nuova fiction di Canale 5 diretta da Stefano Reali

Questa sera, mercoledì 3 novembre, in prima serata su Canale 5 debutta la nuovissima serie tv “Storia di una Famiglia Perbene”, con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, tratto dall’omonimo best seller di Rosa Ventrella. La fiction, diretta da Stefano Reali, racconta gli anni 1985-1992 attraverso gli occhi di Maria, ultimogenita di una famiglia di pescatori di Bari, soprannominata di Malacarne. Nella sua famiglia oltre al padre Antonio De Santis (Giuseppe Zeno) e alla madre Teresa (Simona Cavallari), ci sono due fratelli maggiori, Vincenzo e Giuseppe e la nonna Antonietta.

IL CACCIATORE 3/ Anticipazioni puntata 3 novembre: l'incontro con Calipari

Unico punto fermo di Maria, negli anni tra l’infanzia e l’adolescenza, è Michele, figlio del boss Nicola Straziota. Nel cast è presente anche il giovane attore Carmine Buschini, noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Leo nella serie televisiva di Rai 1 “Braccialetti rossi”. Le riprese della serie sono state realizzate in Puglia tra Monopoli e Bari.

ANTICIPAZIONI IMMA TATARANNI 2/ Terza puntata: Alle prese con un femminicidio

Storia di una Famiglia Perbene, anticipazioni prima puntata 3 novembre 2021

A Bari nel 1985 la tredicenne Maria De Santis (Silvia Rossi) cresce insieme ai due fratelli più grandi, Giuseppe (Eugenio Ricciardi) e Vincenzo (Lorenzo Mazzotta). Intelligente, e caparbia, Maria si ribella alla sottomissione della madre Teresa (Simona Cavallari) che subisce violenze dal marito Antonio(Giuseppe Zeno) per il bene dei suoi figli. In casa, Maria trova un appoggio solo nella nonna Antonietta (Elena Cantarone). Negli anni tra l’infanzia e l’adolescenza, nella vita di Maria è sempre presente Michele Straziota (Andrea Arru), suo compagno di scuola e figlio del boss Nicola (Vanni Bramati). La mamma Angelica (Sonia Aquino) e i fratelli Salvo (Vito Mancini) e Carlo (Alessio Gallo) vogliono spingere Michele verso l’attività di famiglia. Il ragazzo, il cui unico desiderio sarebbe quello di suonare la chitarra e cantare, è costretto alla fuga per sottrarsi al suo destino già segnato. L’amore tra tra Michele e Maria viene osteggiato dalle loro famiglie in lotta da sempre tra di loro.

IMMA TATARANNI 2/ Diretta 2 novembre: Processo Romaniello prosegue con nuovi indizi

Sette anni dopo, nel 1992, Michele (Carmine Buschini) torna a Bari richiamato dalle gravi condizioni di salute del padre. Il ragazzo, che deve portare a termine un’ultima complicata operazione di narcotraffico, scopre che la sua Maria (Federica Torchetti) si è fidanzata con Alessandro (Elia Marangon). figlio dell’attuale colonnello dei carabinieri, Zarra (Marco Falaguasta), mandato a Bari per debellare la criminalità locale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA