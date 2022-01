Storia di una ladra di libri/ Su Rete 4 il film con Emily Watson

Storia di una ladra di libri, film di Rete 4 diretto da Brian Percival

Storia di una ladra di libri va in onda oggi, 22 gennaio, dalle ore 21:30 su Rete 4. Questo film è uscito al cinema durante l’anno 2013 e appartiene ai generi storico, drammatico e guerra. Questo film è stato diretto da Brian Percival mentre la sceneggiatura è stata curata da Michael Petroni.

Le indagini di Ruby Herring/ Su Rai 2 il film con Taylor Cole

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori molto famosi come Sophie Nelisse, Geoffrey Rush, Emily Watson, Ben Schnetzer, Nico Liersch, Carina Wiese, Levin Liam e Oliver Stokowski. Le musiche del film sono state realizzate dal premio Oscar John Williams mentre la fotografia è stata curata da Florian Ballhaus.

La Casa Stregata/ Su Rete 4 il film con Renato Pozzetto e Gloria Guida

Storia di una ladra di libri, la trama del film: Liesel e la sua storia

Leggiamo la trama di Storia di una ladra di libri. Liesel è una ragazza di nove anni che è stata adottata dai suoi genitori. Liesel purtroppo vive in un periodo storico molto difficile, vale a dire in Germania durante l’anno 1938. Liesel viene cresciuta con amore da parte dei genitori che si preoccupano di tenere lontana la bambina dalle ideologie predominanti in quel periodo. La piccola comunque, sta solo ora iniziando ad accorgersi degli orrori della guerra. Inoltre, le idee di Liesel sono confuse quando parla con i suoi amici e coetanei, che invece hanno molto a cuore gli ideali del partito hitleriano. Comunque, a poco a poco, Liesel inizia a sviluppare un amore per i libri.

Mechanic: Resurrection/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

La piccola grazie alla lettura riesce a fuggire dalla realtà e apprende cose sempre nuove che la colpiscono e accrescono la sua sete di conoscenza. Liesel non vuole fermarsi mai e cerca sempre nuove letture, arrivando addirittura a rubarne uno.

Da quel momento, Liesel farà una vera e propria collezione di volumi che custodirà gelosamente. Ad ogni modo, un giorno la sua quotidianità viene scossa da una notizia sconvolgente. I suoi genitori nascondono in casa, in cantina, un piccolo ebreo. Il ragazzo non può vedere neanche la luce del giorno e troverà in Liesel una vera amica. Questo rapporto farà capire molte cose alla bambina che riuscirà finalmente a vedere con chiarezza la realtà del mondo nel quale vive nonostante la giovane età.

Video, il trailer del film “Storia di una ladra di libri”





© RIPRODUZIONE RISERVATA