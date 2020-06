Storia di una ladra di libri/ Video, su Nove il film con Emily Watson (6 giugno 2020)

Pubblicità

Storia di una ladra di libri va in onda su Nove prevede per i propri telespettatori la messa in onda in questo sabato 6 giugno a partire dalle ore 21,25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2013 con una coproduzione internazionale tra Germania e Stati Uniti d’America nella quale hanno partecipato anche la Twenty Century Fox. La regia è stata affidata a Brian Percival con soggetto tratto dal romanzo scritto da Markus Zusak mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata per la versione cinematografica da Michael Petroni. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Williams con il montaggio di John Wilson mentre nel cast sono presenti Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson, Ben Schnetzer, Joachim Paul Assbock e Nico Leirch.

Storia di una ladra di libri, la trama del film

In Storia di una ladra di libri ci troviamo alla fine degli anni quaranta in Germania con una famiglia di origine ebrea costretta a fare i conti con il nascente nazismo. In particolare, nella vicenda viene raccontata la storia che lega una ragazzina con la morte. Un primo tragico incontro con questa entità soprannaturale avverrà proprio nel 1938 con la morte del suo adorato fratellino Werner. In questa occasione la rabbia accumulata dalla ragazzina e la tensione di questo periodo, la metterà nelle condizioni di rubare in maniera quasi inspiegabile un libro. La stessa morte si dimostra incuriosita da questa vicenda perché la ragazzina non è in grado di leggere. Questo suo analfabetismo peraltro le sarà motivo di divisione da parte dei propri coetanei e compagni di scuola. I genitori, essendo costantemente perseguitati dal Partito nazista, decidono che per la tutela della figlia sia meglio affidarla a due persone affidabili ossia Hans e sua moglie Rosa.

I due si prendono cura della ragazzina proprio come se fosse la loro figlia con quest’ultima che si dimostra sempre più interessata nel rubare i libri. In Germania,in occasione del compleanno di Hitler, il regime nazista decide di bruciare tutti i libri che si oppongono all’ideologia nazista. A questo punto, la giovane ragazzina decide di contrastare secondo quelle che sono le sue potenzialità questa decisione sottraendo diversi volumi che dovrebbero essere stati bruciati. Inoltre, la ragazzina avrà a che fare con una donna che dispone di un’incredibile biblioteca personale all’interno della quale potrà trovare tantissime tipologie di volumi che parlano degli argomenti più disparati. La sua, insomma, sarà una storia di una giovane ladra di libri in un contesto internazionale particolarmente difficile come quello europeo durante il secondo conflitto armato.

