Storia d’inverno/ Su Italia 1 il film con Colin Farrell e Russell Crowe

Storia d’inverno, film di Italia 1 diretto da Akiva Goldsman

Storia d’inverno va in onda oggi, giovedì 22 dicembre, su Italia 1 a partire dalle 23.15. Si tratta di un fantasy del 2014, titolo originale Winter’s Tale. La pellicola è distribuita e prodotta da Warnes Bros. Pictures Italia. La regia è di Akiva Goldsman, vincitore nel 2002 di 1 Premio Oscar e di 1 Golden Globe come migliore sceneggiatura non originale per A Beautiful Mind. Tra i protagonisti troviamo l’attore irlandese Colin Farrell che entra da giovanissimo nel cast della serie televisiva Zona di Guerra. Con Perfetto Criminale e Tigerland consacra la sua carriera da attore.

Nel 2009 vince il Golden Globe come migliore attore per In Bruges: La Coscienza dell’Assassino, mentre nel 2020 al Festival di Venezia vince il Premio Coppa Volpi come migliore attore maschile per Gli Spiriti dell’Isola. La protagonista femminile è Jessica Brown Findlay, le sue pellicole come attrice più recenti sono: The Hanging Sun: Sole di Mezzanotte, Monster Family e This Beautiful Fantastic. Nel cast c’è anche Russell Crowe, vincitore nel 2001 di 1 Premio Oscar come migliore attore protagonista per Il Gladiatore e di 2 Golden Globe come migliore attore per The Loudest Voice e A Beautiful Mind. Con quest’ultimo film ha vinto anche 1 BAFTA e 1 SAG Awards. Altri attori nel cast sono: Will Smith, William Hurt, Kevin Durand e Eva Marie Saint.

Storia d’inverno, la trama del film

La trama di Storia d’inverno è ambientata a New York a inizi Novecento. Peter Lake, interpretato da Colin Farrell è un ladro molto abile ed esperto. Alcuni pescatori lo ritrovano da piccolo sulle rive del fiume Hudson e se ne prendono cura. Peter cresce sotto la protezione di Pearly Soames, un demone che trova appagamento nel sangue. Peter una volta adulto è costretto a fuggire da chi gli ha salvato la vita, perché il suo mentore lo vuole avido di vite umane e discendente di un trono oscuro. Il ragazzo per conservare la sua etica lascia New York e in sella a un cavallo bianco conduce il suo destino in una direzione completamente diversa.

Una sera mentre cerca di mettere in atto una rapina in un’elegante villa, s’imbatte nella giovane Beverly Penn interpretata da Jessica Brown Findlay, la figlia del facoltoso proprietario della casa. Appena i loro sguardi si incontrano, è colpo di fulmine per entrambi. Ma l’amore viene turbato dalla malattia di Beverly. La ragazza è affetta da una forma di tubercolosi molto aggressiva con conseguenze mortali.

A minare la loro storia, ci si mette Russell Crowe che veste i panni del demoniaco gangstar Pearly Soames che vuole chiudere qualsiasi conto con Peter ed è tornato per eliminarlo dalla sua vita. Peter si trova in mezzo a due fuochi, da una parte deve mettere in campo tutte le sue forze per salvare la vita alla sua amata e combattere contro il tempo, dall’altra deve contrastare le forze del male e il potere di Pearly che farà di tutto per ucciderlo. Peter da solo può fare poco e niente, gli occorre un miracolo, ma soltanto il tempo sarà in grado di dirgli se ne accadrà uno.

