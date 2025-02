EDGARDO MORTARA, STORIA VERA FILM “RAPITO”: ANCHE STEVEN SPIELBERG…

Edgardo Mortara, chi è il protagonista di “Rapito”, il film del 2023 di Marco Bellocchio che questa sera verrà proposto su Rai 3 (ore 21.20), e cosa sappiamo della sua storia? La proposizione sul piccolo schermo di una delle ultime pellicole del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico piacentino riaccende i riflettori sul controverso caso di cronaca che risale alla metà del 1800 e che aveva visto questo bambino ebreo originario di Bologna venire sottratto alla propria famiglia da parte delle autorità ecclesiastiche per essere convertito al cattolicesimo; la produzione era stata candidata ai David di Donatello del 2024 ricevendo ben 11 nomination e trionfando in cinque delle categorie degli awards tricolori del cinema, tra cui quella per la migliore sceneggiatura adattata. Ma chi era Edgardo Mortara e perché la sua storia merita di essere conosciuta?

Per parlare del caso di Edgardo Mortara, e di una storia che fa discutere ancora oggi (tanto che, prima di Bellocchio, avrebbe dovuto essere portata sul grande schermo pure da Steven Spielberg), dobbiamo fare un vertiginoso salto indietro nel tempo, al 1858. I fatti, al di là delle interpretazioni che se ne sono date nel corso degli anni a venire, sono note: alla tenera età di 6 anni il piccolo Edgardo fu sottratto alla sua famiglia, di origine ebraica, da parte delle autorità ecclesiastiche; all’epoca, pre Unitaria, Bologna faceva ancora parte dello Stato Pontificio e sarà proprio questo gesto che porterà a un’ondata di proteste e indignazione contro Papa Pio IX che, nonostante le pressanti richieste dei genitori del piccolo Mortara, non acconsentì mai a restituirlo ai suoi familiari. Ma come era nato il caso? Edgardo, dopo la nascita (il 27 agosto 1851) era stato battezzato nel corso del suo primo anno di vita a insaputa del padre e della madre, della domestica cattolica che viveva con loro poiché la donna lo credeva vicino alla morte per via di una malattia.

Da questo equivoco nasce uno dei casi più controversi e polemici per la Chiesa cattolica che mise in cattiva luce non solo il Pontefice ma alcune politiche giudicate troppo anacronistiche, specie all’alba della nascita del futuro Regno d’Italia e sull’onda delle spinte progressiste e liberali che attraversavano tutta l’Europa. Infatti la Santa Inquisizione dell’epoca, decretando che Mortara era dunque cattolico e che per le leggi Pontificie non poteva essere cresciuto da persone di fede che non fosse quella cristiana, fece perdere ai suoi genitori la patria potestà e, con un atto di forza della gendarmeria del Vaticano, sottrasse il bambino alla famiglia. Da allora Edgardo fu cresciuto in un collegio cattolico e venne avviato al sacerdozio, ma sulla vicenda pian piano calò una coltre di silenzio, nonostante l’indignazione internazionale, e solo ai giorni nostri, grazie a un libro di David Kertzer, “Prigioniero del Papa Re”, è diventata di dominio pubblico.

Il libro di Kertzer e la grande eco che ebbe la vicenda ci permettono di raccontare qualcosa di più del contesto dell’epoca e di alcuni aspetti controversi, come ad esempio la non concessione delle visite dei familiari al piccolo Edgardo Mortara fino al 1870, o anche la strenua opposizione del Papa a restituirlo ai genitori. Gli intellettuali dei principali Stati liberali si mobilitarono e il caso, unito a vari episodi di antisemitismo che funestarono quel periodo, diedero il ‘la’ proprio alla nascita dell’Alleanza Israelitica Universale: tuttavia anche da parte di parti dello stesso mondo cattolico si levarono critiche e appelli, rimasti tuttavia inascoltati. In un memoriale, criticato dalla famiglia come esempio di condizionamento e violenza psicologica subiti dal giovane, Mortara si definiva “gratissimo alla Provvidenza che mi aveva ricondotto alla vera famiglia di Cristo”, mentre in un incontro con la famiglia il Papa fee partecipare Edgardo per mostrare che questi era felice della sua nuova vita: “Avevo il diritto e l’obbligo di fare ciò che ho fatto per questo ragazzo, e se dovessi farlo lo farei di nuovo”. Successivamente, Edgardo rivide la madre e i fratelli, provando a convertirli, come provò a fare con gli ebrei residenti in America: morirà nel marzo del 1940 a Liegi, in Belgio, poco prima che le truppe hitleriane invadessero quei territori.