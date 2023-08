Storia vera di Padre Pio: la vocazione a soli 5 anni/ Le prime stimmate e la morte dopo varie malattie

La vera storia di Padre Pio stasera su Canale 5: le stimmate…

Martedì 1° agosto, in prima serata, Canale 5 trasmette Padre Pio, il film tv dedicato a Padre Pio, il Santo che ha trascorso tutta la sua vita a San Giovanni Rotondo dedicandosi totalmente ai bisognosi. Padre Pio è nato il 25 maggio 1887 a Pietrelcina ed è il quarto figlio di Grazio Forgione e Maria Giuseppa De Nunzio. All’anagrafe, Padre Pio si chiama Francesco e sente la vocazione religiosa sin da quando aveva solo cinque anni. Nel 1903, entra nel noviziato dei Cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo-Foggia e diventa sacerdote a soli 23 anni.

Battiti live 2023, ultima puntata/ Scaletta e diretta:Fred De Palma:"Con Ana Mena si crea qualcosa di magico"

Diventato Frate Cappuccino, a San Giovanni Rotondo, decide di fondare un ospedale per curare i bisognosi. Mentre si dedica alla religione e ai malati, la fama di Padre Pio diventa molto grande anche per le stimmate. Come fa sapere il portale “Padrepio.it”, il 20 settembre 1918, in un venerdì, all’interno di un convento vuoto, il frate riceve le stimmate convivendo, poi, con quel dolore e quelle ferite per il resto della sua vita e non raccontando a nessuno quello che stava accadendo.

Padre Pio, stimmate: cosa sono, quando le ha avute e chi le ha viste/ Il racconto del Santo in una lettera

La malattia, la morte e la santità di Padre Pio

Padre Pio, nel corso della propria vita, ha dovuto convivere con numerose malattie. E’ stato operato per un’ernia inguinale e, in seguito all’orecchio per la presenza di un epitelioma, che dall’esame istologico eseguito risultò essere una forma tumorale maligna. Il frate fu sottoposto così alla terapia radiologica che, in sole due sedute, sembrò mettere fine ai suoi problemi di salute. Negli ultimi anni della sua vita il Padre fu infine tormentato dall’artrite e dall’artrosi. Il frate muore il 23 settembre 1968.

Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, concorrente de Il collegio 2023?/ Spunta l'indiscrezione...

Dopo la morte, il 21 gennaio 1990 venne proclamato venerabile, fu dichiarato beato il 2 maggio 1999 e proclamato santo il 16 giugno 2002 in piazza San Pietro da Giovanni Paolo II come San Pio da Pietrelcina per aver esercitato “in maniera eroica le virtù teologali della fede, della speranza e della carità”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA