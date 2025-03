Questa sera gli amanti delle storie d’amore con un messaggio di fondo intenso e cariche di spunti di riflessione potranno giovare della visione di un film imperdibile: Riscatto d’amore. In onda su Canale 5 – oggi 25 marzo 2025 – è il racconto di una rinascita che parte dai sentimenti; la resilienza e la capacità di lenire il dolore unicamente con la capacità di promuovere il perdono. Ma c’è un interrogativo che unisce sia chi ha già visto la pellicola sia chi si appresta ad assaporare la trama, per la prima volta: qual è la storia vera di Riscatto d’amore?

Molto spesso le elaborazioni cinematografiche prendono spunto da vicende reali; racconti che attingono da storie realmente accadute che sul grande schermo godono di una risonanza che amplifica le emozioni e il messaggio di fondo. Ma c’è una storia vera di Riscatto d’amore, film in onda questa sera – 25 marzo 2025 – su Canale 5? Per rispondere a tale curiosità bisogna spiegare innanzitutto il contesto, sia dal punto di vista delle fonti di ispirazioni per la sceneggiatura sia in riferimento alla trama in sé.

Storia vera di Riscatto d’amore, un racconto ‘generale’ per una morale ‘universale’

Riscatto D’amore è una trasposizione cinematografica del romanzo omonimo di Francine Rivers; un’opera dal successo internazionale realizzata nel 1991 che, per la sua bellezza, ha appunto ispirato la pellicola. Il film in onda questa sera su Canale 5 – 25 marzo 2025 – attinge dunque alle pagine del libro che, a sua volta, racconta la storia di Angel nel contesto dell’ottocento e in particolare si concentra sulla fase storica della Corsa all’oro americana.

Arriviamo così al punto, non c’è una vera e propria storia vera di Riscatto d’amore; il film – così come il romanzo al quale si ispira – racconta le vicissitudini di una donna che grazie all’amore riesce a determinare una rinascita esistenziale. E’ insomma un racconto che può essere considerato vero in quanto tangibile, in quanto rappresentazione di una realtà; è la rappresentazione di un contesto generale che in quel periodo storico ha toccato le vite di diverse persone. Dunque, non c’è una storia vera specifica ma è un racconto veritiero nel senso generale della morale di fondo.

