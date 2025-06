Storia vera Doppio Gioco: la fiction di Canale5 è tratta ai romanzi di Sandro Dazieri

Avvincente, incalzante, piena di colpi di scena e di risvolti inaspettati, la fiction di Canale5 con protagonista Alessandra Mastronardi, Max Tortora, Simone Liberati e tanti altri sembra tratta da vicende realmente accadute e per questo in molti si chiedono se c’è una storia vera Doppio Gioco, se si ispira a fatti realmente accaduti e se davvero è esistita una Daria Giraldi. In realtà la risposta è ‘no’, non c’è nessuna storia vera Doppio Gioco. Il regista Andrea Molaioli non ha preso spunto da nessuna vicenda realmente accaduta, nonostante la narrazione intensa e mai scontata potrebbe lasciar supporre il contrario.

Dietro la sceneggiatura di Doppio Gioco c’è la fantasia e la creatività del regista e degli sceneggiatori ma soprattutto dello scrittore di gialli e thriller Sandro Dazieri che ne ha curato l’oggetto e la sceneggiatura. La fiction di Canale5, infatti, è proprio nata da una sceneggiatore della scrittore riadattata per il piccolo schermo. Dazieri, del resto, è un maestro in materia autore di molti best seller come la Trilogia del padre. Lo stesso scrittore in una scorsa intervista ha rivelato che la serie gioca su un doppio registro suspense, tensioni ed il mondo dello spionaggio da una parte, legami familiari, affetti e sentimenti dall’altra.

Storia vera Doppio Gioco, parla il regista Andrea Molaioli: a chi si ispira la fiction con Alessandra Mastronardi

Non c’è nessuna storia vera Doppio Gioco, nessuna vicenda reale da cui la fiction è tratta, tuttavia in una recente intervista su Movieplayer.it, il regista Andrea Molaioli ha ammesso che dal punto di vista della struttura si è ispirato agli spy movie di matrice anglosassone e statunitense aggiungendo però di non essersi ispirato ad un film in particolare. “I riferimenti ci sono sempre…anche se non sono poi scientificamente studiati” ha confessato il regista aggiungendo poi che nei suoi lavori, come succede anche agli altri vi è sempre il riflesso di tutto ciò che c’è piaciuto come spettatori riadattato a nostro modo. Forse è proprio il giusto mix tra il taglio internazionale e quello italiano che ha fatto appassionare il pubblico alla fiction con protagonista Alessandra Mastronardi. Gli ascolti non sono stati eccellenti ma buoni ma forse in gran parte la colpa è della scelta della programmazione.