Storia vera film il meglio di te/ Fabrizio Cortese: “Ispirata dalla morte di mio padre”

Il meglio di te è un film biografico, scopriamo di più

Questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1 andrà in onda il film Il meglio di te che è tratto da una storia vera. La trama, infatti, ruota attorno alla figura di Antonio (Vincent Riotta) che è stato il centro della vita di molte donne che a modo suo le ha amate ma anche fatte soffrire. L’occasione per chiarire tutti i punti arriverà quando si scoprirà malato. La malattia e la morte sono i tempi principali, infatti, del film. Ed il regista Fabrizio Maria Cortese in una recente intervista a The Hot Corn ha rivelato che ad ispirarlo sono stati gli ultimi giorni di vita del padre.

Nel dettaglio, infatti il regista de Il meglio di te ha confessato: “Il film nasce dagli ultimi momenti di mio padre, che pur vivendo un momento tanto doloroso e difficile ebbe la forza di essere ironico. La sua forza mi è rimasta dentro ed è così che ho immaginato questa storia, insieme agli altri sceneggiatori Carlo Lagreca, Azzurra De Lollis e Marcello Cantoni.” Aggiungendo che appunto il filo conduttore della trama è il destino con i suoi alti e bassi.

Il meglio di te, la storia vera del padre di Cortese: “Mi è rimasta dentro la sua forza”

Amore, tradimento, perdono sono i sentimenti che animano la pellicola del regista Fabrizio Maria Cortese, che a pochi mesi dalla sua uscita sul grande schermo viene proposta in prima visione tv assoluta. Cortese ha rivelato che la storia vera dietro Il meglio di te è tratta da quella del padre e dalla sua forza prima di morire: “Abbiamo scritto la storia di quest’uomo che negli ultimi cinque giorni della sua vita recupera tutti gli affetti che aveva perso – come spesso capita nella vita – dopo aver commesso tanti errori. Antonio alla fine riesce a riunire attorno a sé con la sua forza e la sua empatia tutti coloro che ha amato e che lo hanno amato.”

Protagonista del film è Antonio (Vincent Riotta), un uomo di successo che all’improvviso e prematuramente deve affrontare una malattia, che gli lascia ancora pochi mesi di vita. In questo momento doloroso e cruciale, nella sua casa di campagna si radunano tutte le donne che per lui sono state importanti: la sorella Paola, la giovane amica Sara con il figlio Lorenzo, la ex suocera con cui è rimasto un legame particolare e, infine, Nicole, il suo grande amore, un amore finito bruscamente anni prima.











