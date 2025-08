Flight, storia vera del film in onda oggi - 1 agosto 2025 - in prima serata su Rete 4: la pellicola liberamente ispirata ad un tragico incidente.

Episodi storici e fenomeni culturali sono spesso un bacino dal quale attingere per la realizzazione di opere capaci di offrire al pubblico nuovi punti di vista e spunti di riflessione; è questo ampiamente il caso della storia vera Flight seppur con specifiche differenze tra fatti realmente accaduti e rivisitazione nel merito della sceneggiatura del film. La pellicola – in onda questa sera, 1 agosto 2025 su Rete 4 – è liberamente ispirata ad un noto evento di cronaca ma diverse sono le differenze fra trama e fatti realmente accaduti.

I fatti risalgono al 2000, precisamente il 31 gennaio; il volo Alaska Airlines 261 si trovava in viaggio quando improvvisamente venne ravvisato un guasto all’intero sistema di controllo. Nulla di improvviso e privo di cause; l’inconveniente tecnico e l’incidente che ne scaturì furono determinati da una scarsa manutenzione. Pochi erano i minuti a disposizione del pilota e del copilota per trovare una soluzione d’emergenza; l’unica manovra utile era quella di capovolgere l’aereo e sperare in un atterraggio con una percentuale di riuscita già tendente al minimo. Nonostante gli sforzi, la storia vera Flight racconta di un vero e proprio disastro aereo che costò la vita a ben 88 passeggeri. Uno schianto purtroppo inevitabile a dispetto degli sforzi del pilota e di quella vana speranza di riuscire a recuperare la situazione con una manovra d’emergenza.

Flight, la storia vera del film rivisitata in favore di un viaggio introspettivo: due differenze chiave tra fatti reali e trama

Nel merito della sceneggiatura e della trama non è possibile parlare direttamente di storia vera Flight; 2 sono le differenze sostanziali tra fatti realmente accaduti e che sono fonte d’ispirazione e ciò che effettivamente viene raccontato nella pellicola. La prima differenza evidente è l’epilogo; mentre l’incidente del 2000 costò la vita a decine di persone, nel caso del film la manovra d’emergenza messa in atto dal protagonista portò a salvare la vita quasi all’intero equipaggio.

Possiamo dunque dire che la trama del film è liberamente ispirata a ciò che accadde al volo Alaska Airlines 261. La storia vera Flight è dunque il pretesto o la cornice di un racconto molto più intenso dal punto di vista introspettivo e proiettato sulla figura del protagonista. Il pilato infatti, Whip Whitaker – nel film – è alle prese con il calvario della dipendenza dalla droga. Sono dunque gli aspetti esistenziali legati a tale tema – oltre all’inchiesta successiva all’incidente – a prendersi la scena dal punto di vista del racconto piuttosto che i fatti realmente accaduti nel 2000.