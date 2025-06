Ogni racconto ha una sua matrice, ogni narrazione spesso attinge ad emozioni o esperienze reali. C’è una storia vera Hercai – Amore e vendetta? Se lo domandano gli appassionati che di recente hanno scoperto – è in onda su Real Time – la nuova serie tv turca sbarcata nel nostro Paese e che già in diversi angoli di mondo ha riscosso un successo incredibile. Partita dal web e arrivata proprio sul piccolo schermo, la trama e i suoi protagonisti sono diventati un vero e proprio fenomeno internazionale e proprio l’intreccio alimenta la curiosità su una possibile storia vera Hercai – Amore e vendetta.

Prima di entrare nel merito della possibile storia vera Hercai – Amore e vendetta è necessaria una premessa. Non si tratta di un’opera nata per il piccolo schermo; la serie tv turca è infatti la trasposizione di un romanzo di grande successo realizzato dalla giovanissima Sumeyye Ezel; la scrittrice classe 1995 ha dato il via libera, con il suo racconto, ad un vero e proprio fenomeno digitale e televisivo.

Hercai – Amore e vendetta, storia vera: cosa sappiamo sulla genesi del romanzo di Sumeyye Ezel che ha ispirato la serie tv

Ma quindi, tra romanzo e trasposizione televisiva, c’è una storia vera Hercai – Amore e vendetta? La risposta, per buona pace di chi sperava nel contrario, è negativa. Tutto è frutto della fantasia e abile penna della scrittrice e poi degli sceneggiatori che hanno curato appunto l’edizione dedicata al piccolo schermo. Come spesso si dice in questi casi e come sottolineato anche in principio, pur non essendoci una trama che attinge ad eventi reali c’è spesso qualcosa del proprio vissuto – tra allegorie e metafore – in queste opere.

Sicuramente Sumeyye Ezel avrà usato i propri filtri esistenziali per generare un’opera di tale successo sia dal punto di vista editoriale che televisivo; ma no, non c’è nessuna storia vera Hercai – Amore e vendetta.