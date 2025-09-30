Qual è la storia vera Io Capitano e cosa ha ispirato Matteo Garrone per la realizzazione del film in onda oggi su Rai 3

Un vero e proprio capolavoro, una pellicola acclamata anche dalla critica internazionale per intensità, potenza del messaggio veicolato e storia sullo sfondo. La firma di Matteo Garrone è ormai garanzia di profondità nel mondo del cinema e lo dimostra quanto detto per ‘Io Capitano’, in onda questa sera su Rai Tre – 30 settembre 2025 – in prima serata. Il successo del film è testimoniato dai numerosi riferimenti, dal gradimento che non tramonta anche a distanza di tempo dall’uscita e soprattutto sulla curiosità costante da parte degli appassionati su ciò che riguarda la stesura del film.

Qual è la storia vera Io Capitano? Un interrogativo che è strettamente legato alla bellezza disarmante del film, dall’intensità dell’intreccio che rende alla portata di tutti una narrazione a tratti struggenti ma al contempo densa di speranza. Il tema della migrazione sullo sfondo, l’incontro tra vite umane è forse il leitmotiv della trama; nel merito della realtà, ci troviamo di fronte ad una vera e propria ragnatela di esperienze, di percorsi esistenziali e concreti, con protagonisti giovani, donne, anziani, bambini. Persone che, semplicemente, cercano speranza.

Storia vera Io Capitano: il coraggio di Fofana, la resilienza di Mamadou

La storia vera Io Capitano è veicolata da due esperienze cardine, quelle di Fofana Amara e di Mamadou Kouassi Pli Adama. Loro hanno l’arduo compito di farsi carico di un tema così delicato e dibattuto, partendo dal loro vissuto e di chi come loro ha vissuto angherie tristemente simili. Storie di immigrazione, le più disparate e talvolta messe in evidenza dalle vicende di cronaca, dai giornali, dai media. C’è il dolore come corollario della speranza, la sofferenza come prezzo da pagare per il sogno di una vita migliore. Traversie e peripezie che scandiscono il cammino verso una chimera; il tutto in maniera dettagliata, minuziosa, grazie alla firma pregevole di Matteo Garrone.

Seppur non si possa parlare propriamente di storia vera Io Capitano, è indubbiamente un racconto reale in quanto fotografia di momenti di vita che ogni giorno riguardano centinaia di persone, se non migliaia. In particolare – come detto in precedenza – due storie note sono comunque l’architrave della narrazione. Fofana a soli 15 anni è costretto ad avere sulle spalle il destino di 250 persone; tocca a lui guidare la nave che porterà tutti in Italia per quel sogno di rinascita. Una storia che ha ispirato non solo il titolo del film ma che soprattutto ha impressionato il mondo. Nella narrazione si rivive anche l’esperienza di Mamadou Kouassi, un giovane della Costa D’Avorio che per 3 anni ha dovuto vagare per il deserto del Sahara subendo l’impossibile: dalle torture alle violenze più estreme, la fame, la povertà.

Io Capitano, non solo una storia vera ma anche monito necessario

Alla base de ‘Io Capitano’ non c’è dunque solo una storia vera, c’è una realtà quotidiana che è fatta di sofferenza e dramma, di ingiustizia e disumanità. Il film di Matteo Garrone si erge senza dubbio a monito affinché ogni vita venga degnata della medesima dignità, ogni vita merita il medesimo diritto alla felicità che spetta ad ognuno di noi.