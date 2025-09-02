La ragazza della palude, storia vera del film in onda oggi 2 settembre 2025 - in prima serata - su Rai Uno: un legame tra autrice e protagonista.

E’ consuetudine da parte degli appassionati tentare di scorgere tra le righe della trama di un film degli ipotetici riferimenti a fatti realmente accaduti, ad avvenimenti che rispecchiano la realtà. Tale curiosità è ovviamente riversata per una pellicola in programmazione questa sera – 2 settembre 2025 – su Rai Uno: qual è la storia vera La ragazza della palude? Un interrogativo che non conosce una risposta netta ma che sulla quale si può argomentare su un diverso punto di vista relativo al concetto di realtà.

La storia vera La ragazza della palude è psicologica e dunque non legata a fatti realmente accaduti; il racconto è incentrato su una giovane di nome Kya. La protagonista vive una condizione di isolamento; per anni relegata in una località angusta tra le paludi e dove cresce quasi come in una bolla. Una circostanza che la accomuna all’autrice del bestseller che ha ispirato la pellicola, Delia Owens. A differenza di Kya, lei non è stata ccusata di omicidio – come si evince dalla trama del film – ma ha certamente vissuto un’esperienza che può essere appunto considerata la matrice reale dal punto di vista psicologico, emotivo.

Kya come Delia Owens: la storia vera La ragazza della palude incentrata su un calvario psicologico

Non si può parlare in senso proprio e letterale di storia vera La ragazza della palude ma, come anticipato, c’è una condizione reale che lega la storia della scrittrice Delia Owens e le vicissitudini della protagonista del film, Kya. Anche l’autrice del bestseller ha vissuto una condizione di isolamento; in quanto ambientalista, ha vissuto per diversi anni in alcune località africane dove per condizioni sociali e non solo si è ritrovata a vivere una percezione quasi oscurata della quotidianità.

La stessa Delia Owens – autrice del romanzo su cui è basato il film – ha dichiarato di aver impresso nella storia di Kya anche parte del suo vissuto; al contempo, ha ovviamente chiarito come il caso di omicidio e l’abbandono siano invece costrutti creativi, avvenimenti totalmente inventati. Dunque, la storia vera La ragazza della palude sussiste dal punto di vista psicologico, introspettivo e riflessivo; non dal punto di vista di fatti o avvenimenti realmente accaduti.