Storia vera Leonardo Da Vinci/ Differenza tra fatti storici e reali: dal litigio con il padre a…

Chi era davvero Leonardo Da Vinci? Il personaggio che il pubblico sta conoscendo con la fiction di Raiuno o uno studioso che trascorreva gran parte delle sue giornate a leggere e a studiare? A fornire un quadro di chi era il vero Leonardo è il portale Business Insider Italia secondo cui Leonardo era uno studioso che trascorreva gran parte delle sue giornate alla lettura dei libri con il desiderio di conoscere tutto. Leonardo, inoltre, era anche un grande intrattenitore e un improvvisatore di brani musicali. Inoltre, anche l’immagine di Leonardo data dalla fiction sarebbe diversa da quella reale. Nella fiction, il genio Leonardo appare come un garzone dai modi grossolani. Nella realtà, invece, pare che fosse un uomo adulto e raffinato.

LE DIFFERENZE TRA I FATTI STORICI DELLA FICTION E QUELLI REALI

Anche i fatti storici rappresentati nella fiction non corrisponderebbero a quelli reali. Tra i fatti storici inventati ci sarebbe il litigio tra Leonardo e il padre durante il quale l’artista viene accusato dal genitore di essere un fallito. Inventato sarebbe anche la reazione di Amerigo Benci, il padre di Ginevra de Benci, che rifiuta di pagare il ritratto della figlia. Probabilmente, all’epoca, Amerigo Benci era giò morto. Anche alcune espressioni sarebbero state forzate come quella “teso come una corda di violino” dal momento che, all’epoca, come strumento musicale, veniva utilizzata la lira. La vita di Leonardo, dunque, sarebbe stata molto più dedita allo studio rispetto a quella che viene descritta nella fiction.

