La prima serata di Rai Tre propone oggi un film che, per spessore della trama e intensità del racconto, merita particolare attenzione. Stiamo parlando de L’ombra del giorno con protagonisti Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli; una sceneggiatura drammatica che ci porta nelle atmosfere della Seconda Guerra Mondiale vista dagli occhi di due giovani, con i filtri dell’amore ma soprattutto della paura e della speranza. Si uniscono i sentimenti, le sensazioni. Le vite dei protagonisti – Luciano e Anna – alimentano un interrogativo dato il contesto storico e il tema di fondo: Qual è la storia vera L’ombra del giorno?

La trasposizione cinematografica è spesso esaltazione di vicende reali, di storie vere che vengono impreziosite dall’arte del grande schermo. L’utilizzo di contesti storici noti e di vicende realistiche amplificano la curiosità degli appassionati sulle fonti d’ispirazione e ciò riguarda anche l’interesse sulla storia vera L’ombra del giorno. Siamo nel periodo nefasto del Fascismo, a ridosso della Seconda Guerra Mondiale e dopo che il primo conflitto bellico aveva già lasciato sentimenti contrastanti nella popolazione mondiale. Al centro dell’attenzione la vita di Luciano e Anna; apparentemente lontani ma in realtà uniti da un destino scandito dalla speranza.

Storia vera L’ombra del giorno: un racconto ‘astratto’ di un sentimento ‘reale’

Il racconto di Luciano e Anna ne L’ombra del giorno non è una storia vera dal punto di vista pratico; ma lo è dal punto di vista concettuale. Un amore irrisolto, impedito dalle sorti del tempo che in realtà sono realmente vissute. Come anticipato siamo nel periodo dell’ondata fascista e della Seconda Guerra Mondiale. I due protagonisti scoprono pian piano il loro amore rendendosi però conto di come molti siano gli impedimenti dal punto di vista sociale; Anna è ebrea, e quando iniziano le persecuzioni la sua incolumità è ovviamente a rischio. Evitando spoiler sulla trama del film, possiamo dire che del loro amore resterà solo la speranza di un sogno futuro.

Pur non trattandosi di una vicenda reale nel merito della storia d’amore tra Anna e Luciano, dal punto di vista generale si può parlare – anche se in senso lato – di storia vera L’ombra del giorno. Le fattezze storiche sono una cornice evidente, seppur non marcate dal punto di vista narrativo; il contesto è dunque qualcosa che è noto per la storia mondiale e in quanto tale anche la liaison tra i due protagonisti può ergersi a simbolo di una realtà che, seppur non raccontata nel libri di storia, poteva caratterizzare tanti giovani di quel periodo.

Luciano e Anna ne L’ombra del giorno, una liaison ‘simbolo’ che vale una storia vera

A prescindere dalla storia vera L’ombra del giorno, l’opera mira forse a raccontare un contesto storico e sociale da un punto di vista diverso dalle vicende belliche; uno scorcio sulla realtà delle vite comuni, di chi non era direttamente coinvolto nei tumulti ma che inevitabilmente si ritrovava a vivere un coinvolgimento di riflesso dal punto di vista relazionale. È questa la storia vera di Luciano e Anna, la storia vera di tanti.