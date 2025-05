Non è certo una novità che un titolo seguito, appassionante e di successo alimenti curiosità parallele ma vicine alla trama. Ad esempio, qual è la storia vera Maria Corleone? Quando siamo prossimi alla conclusione della seconda stagione – questa sera, 20 maggio 2025 – la fiction mette in evidenza un racconto ben definito con al centro la criminalità organizzata e le possibili derive esistenziali che si concentrano, nelle riflessioni e negli intenti, proprio verso la protagonista.

Anticipazioni Maria Corleone 3, possibile trama terza stagione/ Resa dei conti tra Luca e la protagonista

Maria Corleone si divide tra Milano e Sicilia; da una parte le sue ambizioni professionali e la voglia di costruirsi una vita lontana da quelle tendenze illecite. Dall’altra, la famiglia; un legame che non riesce a rifiutare soprattutto con il sopraggiungere della morte del fratello. Ma, tornando al focus iniziale, tale intreccio scandisce una storia vera Maria Corleone alla base della sceneggiatura?

Quando va in onda Doc 4 Nelle tue mani, anticipazioni/ Slitta ancora la data d'inizio: parlano sceneggiatori

Maria Corleone ‘come’ Il Padrino: ma c’è una storia vera?

La risposta al quesito su qual è la storia vera Maria Corleone – questa sera, 20 maggio 2025, su Canale 5 il finale della seconda stagione – potrebbe sorprendere solo in parte. In realtà, non sembrano esserci riferimenti ad accadimenti reali; eppure, come racconta TvBlog, spicca una fonte d’ispirazione decisamente interessante. In particolare il secondo capitolo presenta diversi parallelismi con Il Padrino – Parte III; Mary Corleone e Maria Corleone come due volti della medesima rappresentazione seppur in due contesti narrativi differenti. Ovviamente sono evidenti le similitudini e al contempo anche le differenze come – almeno per il momento – la morte della protagonista per mano del padre.

Maria Corleone 3 si farà? Anticipazioni terza stagione e quando va in onda/ Cast, trama e puntate

Dunque, la risposta non può essere affermativa: Maria Corleone non è una serie tv ispirata ad una storia vera ma come spesso si dice in questi casi, le vite ed emozioni raccontate possono sempre essere vissute come un riflesso di qualcosa per nulla estraneo alla realtà.